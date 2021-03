Free Fire: Garena anuncia a ETzin, la sorprendente mascota extraterrestre

Free Fire sigue recibiendo contenido por parte de Garena. A solo días de la actualización del Battle Royale para iPhone y Android, el estudio presenta oficialmente a ETzin, la increíble mascota que te será de mucha utilidad durante tus partidas, pues podría otorgarte la victoria.

La cuenta de Free Fire - Brasil fue la encargada de anunciar el aterrizaje de ETzin a través de una publicación en Twitter. Este pequeño extraterrestre tiene un look bastante terrícola por las prendas que utiliza; además, lleva con sigo un smartphone como si estuviese jugando el título de Garena y va sobre lo que sería un asiento volador.

Esta mascota acompañará a todos los gamers durante sus partidas en los inmensos y peligrosos campos de Bermuda, Purgatorio y Kalahari desde el 1 de abril, fecha en la que se lanzaría la nueva versión del juego de Garena.

Que no te engañe su tierno aspecto. Este pequeño alienígena contará con una de las mejores habilidades del videojuego, pues reducirá el daño que reciba su amo cuando se está curando.

Esto permitirá una mayor supervivencia al momento de enfrentarte en campo abierto y tus bloques protectores no sean tan efectivos cuando estés a la defensiva. No obstante, por el momento Garena no ha detallado cuál será la forma en que se podrá conseguir a ETzin, aunque posiblemente esté a la venta en la tienda del juego y necesites una cierta cantidad de diamantes.

Recordemos que Etzin no es el único que llegará a Free Fire, pues Garena también presentó en redes sociales a USP-2, otra poderosa mascota y a la nueva sobreviviente Xtrema, de quien te contamos en este enlace.