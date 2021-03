PlayStation Now baja a 1 dólar para nuevos usuarios

Muchos especialistas aseguran que los videojuegos por streaming serán los productos que sostendrán la industria en el futuro lejano, y hoy en día ya hay indicios que demuestran que eso pasará. Uno de ellos Xbox Game Pass, servicio que ha sorprendido por sus resultados. Ahora, Sony, aparentando haber tomado nota, acaba de bajar el precio de su producto en ese rubro: PS Now.

PlayStation Now es un servicio de suscripción diferente a otros como PlayStation Plus. Este se centra en ofrecer la posibilidad de jugar a diferentes títulos de PlayStation (incluyendo exclusivos) en PS4 y la PC. La desventaja de Sony, al menos por ahora, es que no cuenta con una plataforma que permita disfrutar de su catálogo hasta en un teléfono (algo que sí ofrece Microsoft con Project xCloud).

Pese a estas diferencias, este es uno de los competidores más directos de Xbox Game Pass, y su fuerte es su librería de juegos. Aun así, la compañía no quiere quedarse de brazos cruzados y acaba de hacer un esfuerzo notorio para que todos conozcan mejor los beneficios de su servicio.

Sony decidió seguir el modelo de Xbox Game Pass y ha reducido el precio de PlayStation Now a tan solo 1 dólar. Esto solo estará disponible para nuevos usuarios y tan solo será válido por un mes. Como ves, se trata de una especie de prueba temporal y relativamente extensa (un mes) por un costo bastante reducido.

Xbox Game Pass hace lo propio desde hace bastante tiempo, pues todo usuario nuevo puede acceder al producto tan solo pagando 1 dólar. Eso sí, esta posibilidad de Microsoft ha estado vigente desde hace meses, pero en Sony solo la admitirán hasta el próximo lunes 29 de marzo.

Vale recordar que PS Now sí cuenta con un sistema de prueba gratuita por siete días. Además, hace poco se agregaron títulos importantes al catálogo, como Horizon Zero Dawn, InFamous Second Son y World War Z.