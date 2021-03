Crash Bandicoot: On the Run supera las 10 millones de descargas en su debut

Carsh Bandicoot: On the Run es un juego free to play que mantiene la esencia de los títulos de consola. Foto: Android Police

King, los creadores de Candy Crush, son los autores de esta nueva entrega de Crash Bandicoot para teléfonos iPhone y Android.