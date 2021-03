The Last of Us Part II tendría un DLC con Abby como protagonista

Los fanáticos de The Last of Us están muy emocionados, ya que el juego desarrollado por Naughty Dog podría lanzar un DLC que permitirá al jugador explorar a fondo la historia de Abby, la antagonista de la secuela.

Según detalla Masgamers, un portal especializado en videojuegos, este contenido adicional recibirá el nombre de Dark Sides y sería lanzado a principios de 2022 para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿De qué trataría la expansión?

Por el momento, no hay muchos detalles sobre el DLC de The Last of Us Part II; lo que se sabe es que tendrá una duración similar a Left Behind, una historia adicional que Naughty Dog lanzó para la primera entrega.

Si eres fanático de la saga, sabrás que Abby es hija de Jerry Anderson, el médico que Joel (el protagonista del primer título) asesina al final del juego original. Ella tiene como objetivo vengarse, acción que logra en la secuela.

Laura Bailey, la actriz que prestó su voz e imagen para Abby, volvería a interpretar a esta villana que no muere en The Last of Us Part II, debido a que Ellie decide perdonarle la vida al final del juego.

Sobre Left Behind

Lanzado en 2014, un año después del juego original, este DLC nos cuenta el pasado de Ellie, antes de conocer a Joel. Esta breve entrega nos presenta, además, a Riley, una niña que entabla una amistad con la protagonista y que termina siendo mordida por un infectado.