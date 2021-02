Days Gone en Steam: conoce sus requisitos mínimos y recomendados para PC

Horizon Zero Dawn fue el primer juego con el que Sony iniciaba su incursión en el PC Gaming y todo indica que no será el único título de PS4 que podremos disfrutar en nuestra computadora, ya que Days Gone también hará su debut en esta plataforma desde Steam y ya conocemos los requisitos mínimos y recomendados para jugarlo.

El arribo de Days Gone a las computadoras fue anunciado por Jim Ryan, presidente y director general de Sony Interactive Entertainment, mediante un comunicado en el blog oficial de Playstation, donde señalan que el juego recibirá mejoras visuales para esta versión.

Bend Studio, creador del videojuego en cuestión, también lo anunció desde su cuenta de Twitter y desde hace algunas horas el título ya se encuentra en Steam donde especifica sus requisitos mínimos y recomendados.

Según la descripción del juego en la tienda virtual de Valve, el título protagonizado por Deacon St. John se estrenará en la primavera del presente año; es decir, que podría estar disponible en PC a finales de marzo.

Requisitos mínimos para jugar Days Gone en PC

Sistema Operativo: Windows 10 64-bits

Procesador: Intel Core i5-2500K@3.3GHz o AMD FX@3.5GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

Notas adicionales: se recomienda un disco duro SSD y 16 GB de memoria.

Requisitos recomendados para jugar Days Gone en PC

Sistema Operativo: Windows 10 64-bits

Procesador: Intel Core i7-4770K@3.5GHz o Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD RX 580 (8 GB)

DirectX: Version 11

Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

Notas adicionales: se recomienda un disco duro SSD.

Como Days Gone ya se encuentra en Steam, es posible colocar el videojuego en tu lista de deseados para que estés enterado de su fecha de lanzamiento, precio y otros detalles de esta entrega.