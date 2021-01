Call of Duty Mobile estrena nuevo modo de juego Battle Royale

New Order, la primera temporada de Call of Duty Mobile para este 2021, finalmente está aquí y estrena en un nuevo modo de juego Battle Royale llamado Blitz, que traslada la acción a un campo de batalla más pequeño desde el principio, pero con un ritmo más rápido.

En esta versión, se podrá disfrutar de partidas con un total de 40 jugadores y tiempo aproximado de 10 minutos hasta que se forme la zona segura. Todos aterrizan en un área reducida del mapa, la cual está llena de elementos adicionales “para compensar la duración más corta de este modo”.

Para agilizar el combate, los círculos se reducen mucho más rápido que en el Battle Royale clásico, por lo que los participantes deberán buscar suministros y eliminar a todos los enemigos en el menor tiempo posible para obtener la victoria.

De acuerdo a la hoja de ruta de la Temporada 1: New Order que compartió Activision este martes, el nuevo modo de juego Blitz se lanzará oficialmente en Call of Duty Mobile para dispositivos Android y iOS a mediados de febrero.

Novedades de la nueva temporada de COD Mobile

Además del Battle Royale, New Order llega con un nuevo pase de batalla de 50 niveles con contenido gratuito y premium, que introduce nuevos personajes, habilidades de operador, armas desbloqueables (incluido el rifle de asalto FR. 556), planos, amuletos y demás artículos.

Call of Duty Mobile también recibe una gran cantidad de recompensas novedosas, un nuevo mapa multijugador original llamado Reclaim y los modos de juego multiplayer Tiroteo 3v3 y Attack of the Undead para 20 jugadores.