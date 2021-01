Among Us: InnerSloth revela por qué tarda en llegar el nuevo mapa

Durante The Game Awards 2020, los premios Óscar de los videojuegos, InnerSloth brindó un primer vistazo al nuevo mapa de Among Us llamado Airship, un hecho que emocionó a miles de jugadores en las redes sociales.

Sin embargo, han pasado varias semanas desde aquel anuncio y la esperada actualización aún no llega. La empresa desarrolladora usó su blog oficial para revelar el motivo de la demora. ¿Qué cosa dijeron?

De acuerdo a la publicación, InnerSloth no esperaba la acogida que iba a tener su juego (lanzado originalmente en 2018) en todo el mundo. Por ese motivo, tuvieron que hacer muchas mejoras, sobre todo en sus servidores.

“Necesitábamos prepararnos de manera más sostenible para trabajar en el juego. Tuvimos que estar dos meses simplemente reestructurando, descubriendo nuevos procesos y consiguiendo socios externos que nos pudieran ayudar a gestionarlo”, señalan.

“Hay muchas otras cosas fuera de nuestro control (cuestiones legales, reuniones, planificación), por lo que a veces estas cosas también llevan más tiempo”, añadió la empresa que, en un inicio, solo estaba compuesta por 3 personas.

Finalmente, la empresa resaltó el hecho de que Among Us se adaptó en tiempo récord para Xbox One y Nintendo Switch. Sobre la llegada del cuarto mapa, no quisieron brindar una fecha exacta, solo que será en 2021.

Te dejamos el tráiler que InnerSloth publicó en YouTube en diciembre de 2020. El video muestra el aspecto que tendrá el mapa Airship, así como algunas nuevas skins y misiones que tendrán los jugadores.