Volver al Futuro II pudo tener un juego RPG al estilo The Legend of Zelda

Volver al Futuro es una de las trilogías preferidas de millones de personas en el mundo. La segunda entrega es la más popular de todas a tal punto de que se convirtió en un videojuego llamado Super Back to the Future II, cuya idea original era totalmente distinta a la que se lanzó en SNES.

Por si no lo sabías, el juego Back to the Future II ofrece cinco capítulos basados en las escenas de la película, donde Marty McFly viaja del año 1985 al 2015 junto a su novia Jennifer Parker y el doctor Brown con el objetivo de prevenir que el hijo de una pareja se convierta en un villano.

Según detalla Gaming Alexandria, sitio que se dedica a la preservación de videojuegos y material relacionado a la industria, desde su cuenta de Twitter, una edición de la revista Famitsu que se publicó previo al lanzamiento del título de Volver al Futuro II señala que el plan inicial del juego era que sea un RPG al estilo The Legend of Zelda.

En la publicación se puede apreciar cómo iban a lucir Marty McFly, el Doctor Brown y la fachada de la torre de reloj del palacio de justicia de Hill Valley que posiblemente iba a ser uno de los escenarios del título.

Si bien no se tienen muchos detalles respecto a esta entrega, de acuerdo al portal Level Up, el juego iba a contar una perspectiva diferente al juego de Super Back to the Future II que sí se estrenó en la Super Nintendo.

No cabe duda que hubiese sido increíble tener un RPG de Super Back to the Future II, en el que Marty McFly se enfrente a robots, agentes de policía y otros enemigos, y no solo los aplaste como sucede en el juego de SNES.

Por el momento, no se conocen las razones que llevaron a un cambio de planes en este proyecto que dio vida a Super Back to the Future II.