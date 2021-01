Sony fue parte del CES 2021, uno de los eventos más importantes de tecnología en el mundo, donde mostró innovación y también un segmento gaming a cargo de su división PlayStation en la que se hace mención a las fechas de lanzamiento de los videojuegos de PS5, entre exclusivos y third Party.

Sin embargo, según detalla Gematsu, conocido portal especializado en gaming, la compañía subió a YouTube la conferencia de PlayStation en el CES 2021 con algunos cambios que han llamado la atención de los gamers. ¿Qué pasó?

Sucede que durante la conferencia de PlayStation en el evento tecnológico, se menciona la fecha de lanzamiento de los próximos 11 videojuegos que llegarán a PS5. En esta lista se encuentran juegos exclusivos de la consola y third party.

Los juegos third party que se estrenarán en PlayStation 5 son: Hitman III, Pragmata, Solar Ash, Kena: Bridge of Spirits, Ghostwire Tokyo, Little Devil Inside y Project Athia, los cuales, inexplicablemente, ya no son mencionados en el nuevo video de la conferencia de PlayStation en el CES 2021.

Hasta el momento, no se saben los motivos que llevaron a Sony a retirar la fecha de lanzamiento de los próximos videojuegos de PlayStation 5 y, como era de esperarse, muchos gamers están criticando a la compañía por esto en redes sociales.

Cabe precisar que los próximos videojuegos que están desarrollando los estudios de PlayStation para PS5 son Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, títulos que llegarán en algún momento del 2021, mientras que Returnal, otro exclusivo de PlayStation 5, se estrenará en la consola el19 de marzo del presente año.

