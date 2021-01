God of War Ragnarok llegaría a PS4 y dejaría de ser exclusivo de PS5

La PS5, a pesar de haber salido a la venta hace tres meses, ya tiene una lista de videojuegos esperados que, para la mayoría, está encabezada por God of War: Ragnarok, la secuela del videojuego desarrollado por Cory Barlog que desde un inicio se creyó exclusivo de PlayStation 5. Sin embargo, parece que esto no se hará realidad.

¿Recuerdas cuando se hablaba de que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West serían exclusivos de PS5 pero luego PlayStation señaló que solo era para mantener el hype de los fans y que también llegarán a PS4?

Bueno, el tema del posible lanzamiento de God of War: Ragnarok para PlayStation 4 vuelve a sonar fuerte gracias a David Jaffe, director de God of War para PlayStation 2, luego de que el creativo señalara en su stream que la nueva obra de Sony Santa Monica Studios podría llegar a estrenarse en PS4.

Si bien David Jaffe ya no forma parte de Sony Santa Monica Studios ni mucho menos está involucrado en el videojuego en cuestión, no es la primera persona que lanza esta posibilidad al aire y llena de esperanza a gamers que aún no poseen una PS5.

Recordemos que, en el pasado, Jim Ryan, actual CEO de Sony Interactive Entertainment, fue preguntado acerca de la consola en la que se lanzará este título, pero el directivo solo decidió evitar responder la interrogante.

A pesar de que no existe alguna filtración por parte de un insider del estudio que trabaja en God of War: Ragnarok, hay muchos detalles que permiten armar la ecuación en la que el juego no sería un exclusivo de PlayStation 5.

Por ejemplo, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West fueron anunciados primero como exclusivos de PS5, pero después en el blog oficial de PlayStation se leía que ambos títulos también llegarían a PS4.

Otro detalle es que son pocas las personas, en comparación con las de PlayStation 4, que tienen la nueva consola de Sony en casa. Esto se debe al alto costo que presenta el hardware y a que también hay una escasez de unidades en muchas partes del mundo.

Por otro lado, Sony tiene la intención de brindar soporte a la PS4 a través del lanzamiento de nuevos videojuegos en la consola y God of War: Ragnarok se estrenaría a mediados del 2021, si es que no se retrasa por la coyuntura del coronavirus.

Esperamos que Sony pueda resolver esta interrogante con respecto al lanzamiento de God of War: Ragnarok en las próximas semanas, ya que se trata de una franquicia bastante importante para la compañía que nos permitirá conocer más sobre esta nueva aventura de Kratos y la evolución que tendrá Atreus en la mitología nórdica.