Creador de Tekken participa en, quizá, el proyecto más caro de Bandai Namco

Un reciente evento llamado Piro Live! New Year’s Eve Special 2021 nos acaba de dar luces sobre uno de los proyectos para la compañía Bandai Namco. El productor Katsuhiro Harada, conocido creador de la serie Tekken, señaló que el estudio trabajó en, quizá, el proyecto más ambicioso y caro en su historia.

Durante dicho streaming (que fue traducido por el portal Gematsu) el creativo japonés contó orgulloso sobre su implicación en el nuevo proyecto y destacó que el coste del mismo es muy elevado.

“Honestamente, creo que este podría ser el proyecto más caro en la historia de Bandai Namco”, señaló el productor, que está involucrado con la saga Tekken desde que debutó para arcade y consolas en 1994, antes de que Namco se fusione con Bandai.

“Creo que es increíble que los superiores aprobaran esto. Bueno, la aprobación ya es cosa del pasado, pero, debido al coronavirus, no hemos podido iniciar el proyecto correctamente hasta ahora”, apuntó.

Algunos otros proyectos en los que Harada ha formado parte son Ace Combat y Digimon; sin embargo, su figura es casi un sinónimo de la serie Tekken. Pese a esto, el productor dejó bastante misterio a la hora de hablar sobre este nuevo título.

“Estoy desarrollando otras cosas además de juegos de lucha. No creo que vuelva a hacer ningún otro juego de pelea que no sea Tekken, pero no diré de qué se trata este proyecto en este momento”, indicó.

Es difícil calcular la influencia de Harada fuera del género de luchas, por lo que es muy probable que Bandai Namco haya solicitado su participación por esta razón. Algunos de los juegos de mayor ambición de la compañía en los últimos años son Jump Force, Dragon Ball FighterZ y Kakarot, Captain Tsubasa: Rise of the New Champions y el próximo Elden Ring.