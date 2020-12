Fortnite contaría con tres skins pay-to-win, según youtuber

En setiembre de 2017, Epic Games lanzó Fortnite Battle Royale, un videojuego que, después de tres años, goza de una gran popularidad en el mundo debido a que es gratuito y solo incluye objetos cosméticos como las skins que no tenían influencia en las partidas, o eso era lo que se creía.

SypherPK, un conocido creador de contenido de Fortnite en YouTube, sorprendió a sus miles de suscriptores con su más reciente video, donde señala que el famoso juego de Epic Games sí cuenta con skins pay-to-win; es decir, que ofrecen ciertas ventajas a los usuarios que las usan sobre sus enemigos.

El video ha causado bastante revuelo en la comunidad del videojuego, puesto que el youtuber menciona que las skins de Teniente Evergreen, Crackshot y Mystique, las cuales pueden combinarse con distintos emotes, hacen que los jugadores puedan realizar asesinatos bastante sencillos en las partidas competitivas sin que nadie lo note. ¿Cuáles son esas ventajas? Te lo decimos:

Crackshot - Con esta te puedes camuflar en algunos escenarios como Albercas Adormecidas utilizando el emote Pricky Pose. Para ello, es necesario romper algunas de las estatuas para que finjas ser una de ellas y pasar desapercibido frente a tus enemigos.

Teniente Evergreen - Los árboles con decoraciones navideñas están repartidos por toda la isla de Fortnite. Precisamente, en Torres Saladas puedes usar esta skin con el gesto iluminar para camuflarte; además puedes usar cofres u objetos como carnada para que tus rivales se acerquen y tú los elimines.

Mystique - Si derrotas al NPC Snowmando (que aún no es una skin oficial de Fortnite) con el traje de Mystique tomarás su forma. Es así como los jugadores creerán que eres un NPC y no te atacarán, que se traduce en una importante ventaja para el combate.

Recordemos que no es la primera vez en la que el Battle Royale se encuentra en este tipo de polémicas. Meses atrás los mismos jugadores reportaban que al usar un determinado pico, este hacía que tus pasos no generaran ruido, por lo que podías acercarte al enemigo sin que sienta tu presencia. No obstante, Epic Games lo deshabilitó por un tiempo y solucionó el problema.