Among Us: error de la versión de Nintendo Switch abre el mapa nuevo

Among Us, el videojuego sensación del 2020, acaba de confirmar sus primeras versiones para consola justo en las semanas previas a la revelación de su nuevo y esperado mapa. Sin embargo, parece que los fanáticos del título no tuvieron que esperar mucho, ya que un bug ha revelado el escenario completamente.

El hallazgo fue posible gracias a un error de la versión de Among Us en Nintendo Switch, la misma que fue estrenada recién el pasado 15 de diciembre. En dicho build, el anunciado mapa The Airship ya estaba dentro del código del juego y algunos usuarios lo descubrieron.

El proceso ha sido descrito por el portal GameXplain, quien señala que el nuevo mapa lleva como nombre Toppat Airship, aunque solo está disponible, por ahora, en la versión de Nintendo Switch.

Para acceder a él, además de contar con esa versión, solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Selecciona la opción de crear una partida local en Among Us.

Una vez en el lobby, ve a la laptop, y elige el mapa Airship.

Tras esto, sal del lobby y ve al modo online.

Siendo el anfitrión, crea una partida, pero no elijas mapa alguno.

Espera que se una un mínimo de cuatro jugadores e inicia la partida en Airship.

Eso sí, la versión a la que muchos ya han podido acceder de este mapa aún no está terminada y podrías encontrarte con bugs y errores que hasta te impidan completar tareas. El hecho solo nos hace preguntarnos por qué InnerSloth decidió poner el mapa en el listado de escenarios para una partida local.