PS5: jefe de PlayStation afirma que “todo se ha vendido”

En una reciente entrevista a un conocido portal ruso, Jim Ryan, presidente de la división PlayStation de Sony, brindó alcances sobre la performance de la PS5, su consola de nueva generación, en estos primeros días desde su lanzamiento. El CEO asegura que “todo se ha vendido”.

El cuestionario aprovechó el reciente lanzamiento de la consola en suelo ruso, pero lo dicho bien podría aplicarse en todo el mundo. En primer lugar, Ryan fue sincero al confesar que no recomendaría a nadie volver a lanzar una consola en medio de una pandemia,

Esto en relación a los problemas que muchos proveedores actuales, entre ellos tiendas y vendedores independientes, para suplir suficientes unidades de la PS5 ante la demanda.

Para Ryan el problema fue doble, pues antes del lanzamiento había preocupación para generar demanda, y ahora es todo lo contrario, puesto que la misma ha superado la oferta. Así lo aclaró el CEO:

“Todo está vendido, absolutamente todo, y todo lo estará en Rusia, no hay duda. Pasé mucho tiempo del año pasado asegurándome de que podríamos generar la suficiente de la PS5, y ahora, en términos de ejecutivo, paso mucho más intentando suplir las unidades para mantenerla” precisó.

Aun así, para Ryan el escenario no hubiera sido muy diferente de no haber existido el factor de la pandemia. “En términos de producto no, en absoluto, quizá en la manera de llegar al mercado sí, pero el producto actual habría sido el mismo. Es posible que hubiéramos tenido algunas unidades más para vender, pero no muchas más”.

Las consolas de novena generación, PS5 y Xbox Series X, afrontan ambas las mismas dificultades para satisfacer la demanda. Los siguientes meses, e incluso días, que incluyen temporadas de ventas como el Black Friday y ofertas de Navidad, serán cruciales para un buen empezar de ambas plataformas en términos comerciales.