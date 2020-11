Street Fighter 6 estaría en desarrollo y llegaría a PS5

Tras un ciberataque que incluso comprometió los datos de más de 300.000 usuarios, mucha información ha comenzado a reportarse sobre los futuros proyectos de Capcom. Uno de sus planes sería el lanzamiento de Street Fighter 6 para la PS5, Xbox Series X y PC.

Según el portal Twisted Voxel, existen reportes sobre el desarrollo de Street Fighter 6, que llegaría tanto para PC como para consolas de actual generación —PS5 y Xbox Series X— como de la pasada —PS4 y Xbox One—.

Capcom no ha confirmado la existencia de Street Fighter 6 en sí, pero el juego viene siendo nombrado en distintos lugares de la red desde donde se están filtrando los supuestos datos recogidos del ciberataque sufrido el pasado 2 de noviembre.

En un listado de archivos se descubrió referencias a Street Fighter 6 que luego fueron compartidas en Twitter, pero que eventualmente fueron eliminadas por reclamos de derechos de autor. Según señalan usuarios, Capcom estaría desarrollando el juego junto a Keywords International.

So in the capcom leaks we have street fighter 6 refs....

Codename CAPCOM 6 pic.twitter.com/NPoN7G2Cs8