La SSD de la PS5 se llena instalando todos los juegos de lanzamiento

Los primeros problemas de la PS5 en cuanto a almacenamiento han comenzado a aparecer, incluso, antes de su lanzamiento global. En Australia, uno de los países donde la consola llegó el pasado 12 de noviembre, un usuario reportó que la plataforma se quedó sin espacio tras instalar todos los juegos de lanzamiento.

El reporte viene de parte de Shannon Grixti, periodista del portal Press-Star de Australia. Su sorpresa tomó lugar el pasado 17 de noviembre cuando se dispuso a instalar Watch Dogs Legion y la consola se lo negó.

Tal como muestran las imágenes que compartió en su informe, la PS5 se llenó casi por completo impidiendo que pueda instalar más juegos. Según Grixti, solo ha adquirido títulos de presente generación e, incluso, faltan algunos.

“Esto sin tener un solo juego de PS4 en la unidad internet. Vale la pena mencionar que tampoco tengo instalado NBA 2K21, que es uno de los juegos de mayor tamaño en PS5, con más de 100 GB, así que pude haber llenado la SSD mucho antes. Tampoco tengo Bugsnax (un título ligero de 10GB).

Las capturas hechas por Grixti muestran que la consola apenas cuenta con 8.48 GB de espacio al contar con juegos como Call of Duty: Black Ops Cold War (148.5 GB), Marvel’s Spider-Man Remastered (53.72 GB), Demon’s Souls (52.98 GB), Borderlands 3 (49.69 GB), Assassin’s Creed Valhalla (44.20 GB), Devil’s May Cry 5 Special Edition (42.52 GB), entre otros.

Watch Dogs Legion exige 39.21 GB de espacio por lo que el usuario tuvo que verse obligado a decidir si instalarlo o si borrar un juego de su recién estrenada PS5 para poder disfrutar del título de Ubisoft.

Recientemente, desde Sony indicaron que la cifra de 664 GB no era un problema y era “más que buena”. La plataforma aun no cuenta con una unidad SSD externa oficial para aumentar la capacidad de su memoria, las unidades externas de terceros solo pueden alojar juegos de PS4, pero no de PS5, puesto que estos necesitan instalarse en el almacenamiento interno para funcionar.