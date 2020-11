PS5: Sony recomienda no colocar ningún tipo de tela encima de la consola

La PS5 es probablemente la consola que más complicaciones ha traído para la simple tarea de ubicarla en algún espacio de nuestro hogar. Sony se decidió por un diseño que no puede sostenerse por sí mismo de no ser por un soporte oficial; por ello, han creído conveniente dar una serie de recomendaciones para evitar otro tipo de problemas.

Se trata de una serie de guías que Sony ha publicado para “garantizar el correcto funcionamiento” de la PS5, algo que no ha preocupado demasiado en el pasado pero que sí podría ser importante en esta generación.

El hecho se explica no solo por el tamaño y peso de la PS5, si no por su diseño, ya que resulta dependiente de dos placas sinuosas para su estabilidad y es muy propenso a caerse, incluso en forma vertical, si es que no usa su soporte.

Es quizá por ello que, a menos de una semana desde su lanzamiento, Sony ha publicado una serie de recomendaciones para que la PS5 esté bien colocada y que, además cuente con una óptima ventilación:

Colocar la PS5 a menos de 10 cm de la pared

Sony hace énfasis en la parte posterior de la consola (donde están los puertos de conexión), pues es ahí donde se expulsa el aire caliente desde la consola.

No cubrirla con ningún tipo de tela

Aunque sin muchos detalles, este punto es valido para cualquier tipo de consola, pues, al tratarse de un dispositivo que se calienta, implica que evitemos colocar cualquier material por encima de la misma.

No poner la PS5 encima de una alfombra

Especialmente si tiene fibras largas y con pelos. Estos pueden acabar por accidente dentro de la consola y obstruir algún flujo de aire necesario.

No colocarla en lugares estrechos

Evita colocar la PS5 al lado de libros o en un lugar abarrotado de otras cosas que pueden ser un problema para el flujo de aire.

Limpiar el polvo de vez en cuando

El polvo puede acumularse en cualquier parte. Sony recomienda limpiar la PS5 con un pequeño aspirador de vez en cuando para asegurar que la zona de ventilación y entrada de aire a la consola siempre esté libre.

Como ves, se trata de recomendaciones que ya podríamos conocer para cualquier otro tipo de dispositivo, especialmente las PC. Todos sirven tanto para cuando colocamos la PS5 en forma vertical como horizontal.