Cyberpunk 2077 en la palma de tu mano. Razer, la conocida marca de hardware gaming, acaba de hacer el anuncio oficial de una edición bastante especial de su mouse Viper Ultimate en colaboración con el estudio CD Projekt RED inspirado en el esperado videojuego que ha sufrido varios retrasos.

CD Projekt RED señaló que el estreno de Cyberpunk 2077 ya no sería retrasado, por lo que su lanzamiento en PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y PC se realizaría el próximo 10 de diciembre y para celebrarlo, nos presenta el nuevo mouse de Razer en un increíble tráiler.

Se trata del Razer Viper Ultimate Cyberpunk 20777 Edition, un ratón que cuenta con las mismas características que el original, pero con un diseño exterior muy personalizado, ya que cuenta con el logo del juego, está bañado en un llamativo color amarillo y presenta íconos y detalles que lo convierten en un mouse futurista.

Este ratón inalámbrico llega con un dock de carga incluido, dispositivos que podrás adquirir al precio de 159.99 dólares desde la misma web de la marca. El mouse es un 25% más rápido sin latencia, ofrece el sensor óptico Razer Focus+ que lo hace tener una precisión de hasta 99,6% y una autonomía de 70 horas.

El Razer Viper Ultimate Cyberpunk 20777 Edition pesa 74 gramos e incluye 8 botones programables, capaz de grabar hasta cinco configuraciones. Asimismo, también encontramos iluminación LED RGB Razer Chroma.

CD Projekt RED no solo es está aliando con importantes empresas de hardware gaming, sino también con fabricantes de teléfonos, pues hace poco se hizo oficial el lanzamiento del smartphone One Plus 8T Cyberpunk 2077 Edition, aunque solo se puso a la venta en el mercado chino.