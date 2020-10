Age of Empires III: conoce todas las novedades del popular juego de estrategia histórica

World’s Edge ha anunciado que, desde este jueves 16 de octubre, Age of Empires III: Definitive Edition ya está disponible para Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate, Windows 10 y Steam. Se trata del remake del popular juego de estrategia histórica de Microsoft que regresa tras quince años y corrige algunos de los errores del título original.

Nuevas características técnicas

El equipo de Age of Empires ha tenido en cuenta las peticiones de su comunidad de jugadores para dotar de mejores características técnicas a su nuevo videojuego:

Gráficos 4K con ultrapanorámico.

Un nuevo backend y emparejamiento multijugador LIVE.

Se han añadido nuevos efectos de iluminación y partículas.

Se han rehecho las cinemáticas.

Rediseño de los modelos 3D.

La banda sonora también ha sido remasterizada.

Más contenido

La edición definitiva de Age of Empires III reúne todas las campañas del título original y sus dos expansiones (The WarChiefs y The Asian Dynasties), pero también añade una nueva expansión y dos civilizaciones extra. Los incas y los suecos, se unen a las catorce ya disponibles.

Modalidades de juego

Se han ampliado las modalidades de juego con la incorporación de una selección de “Batallas históricas”, que permiten al jugador disfrutar de una selección de desafíos de combates históricos que son un gran complemento a las campañas del modo “Historia”.

El modo “El arte de la guerra” ofrece una serie de desafíos que permiten a los jugadores mejorar sus habilidades en diferentes áreas del juego como puede ser la gestión económica, los distintos tipos de batalla por tierra o mar o el uso de armas de fuego.

