Juegos gratis para PC: regalan Football Manager 2020, Watch Dogs 2 y más para siempre [VIDEO]

Increíble. Los fans del PC gaming vuelven a tener otra oportunidad para reclamar juegos gratis. Tres títulos para nada despreciables están siendo regalados en la Epic Games Store. Se trata de Football Manager 2020, Watch Dogs 2 y Stick it to the man ¿Quieres saber de qué van y cómo obtenerlos? Aquí te contamos todos los detalles.

La promoción está activa desde el pasado 17 de setiembre hasta el próximo jueves 24. Lo único que debes hacer para conseguirlos es ingresar a la tienda de Epic Games Store, iniciar sesión y agregarlos a tu biblioteca. Pasarás por caja, pero no pagarás nada porque cuentan con un descuento del 100%.

¿De qué trata Football Manager 2020? Es el último título de la saga de simulación donde encarnamos a un entrenador y gestor en un equipo de fútbol profesional. La serie goza de gran éxito en Steam y otras tiendas de juegos de PC. Además, destaca por su inmensa variedad de opciones, desde administrar entrenamientos hasta negociaciones intensas.

Watch Dogs 2, por su parte, es un título de acción y aventura de mundo abierto en el que encarnamos a un hacker que debe cumplir misiones, algunas veces con sigilo y otras con disparos al aire libre. Fue publicado en 2016.

Finalmente, Stick it to the man es un juego indie de acción y aventura que destaca por su ambientación, jugabilidad y sobre todo su humor. Se trata de una experiencia más lineal entre una aventura gráfica y un título de plataformas.

¿Cómo reclamar juegos gratis en Epic Games Store?

Si quieres hacerte con estos tres videojuegos y conservarlos para siempre en formato digital, tan solo deberás seguir estos pasos:

1. Crea una cuenta en Epic Games Store en este enlace (si ya tienes una, puedes obviar este paso).

2. Inicia sesión en la página de la tienda.

3. En el buscador, encuentra los títulos mencionados, o ingresa a estos enlaces: Football Manager 2020, Watch Dogs 2, Stick it to the man.

4. En cada juego, verás una imagen de portada y un botón azul que dice Obtener. Dale clic a este último (en el caso de Watch Dogs 2, debes deslizar más hacia abajo hasta encontrar la Standard Edition).

5. Completa el proceso de pago. Recuerda que no deberás gastar un solo centavo debido a que están descontados al 100%.

6. Listo, los juegos estarán añadidos a tu biblioteca. Nada los moverá de ahí y podrás descargarlos en cualquier PC o laptop cuando quieras (solo una sesión a la vez).

