Fall Guys fue rechazado 10 veces antes de ser aceptado por Devolver Digital

El éxito rotundo de Fall Guys ha tomado por sorpresa tanto a la comunidad como a la industria de los videojuegos. Ni siquiera sus propios desarrolladores imaginaban la gran respuesta que el título generaría y fue quizá por ello que pocos le tuvieron fe en sus primeras etapas de desarrollo.

Así ha quedado claro con algunas de las publicaciones que Jeff Tanton, director creativo de Mediatonic, hizo en sus redes sociales. En ellas contó que el videojuego fue propuesto hasta 10 veces a compañías distribuidoras, todas infructíferas, antes de ser aceptado por Devolver Digital.

Tanton señaló que el concepto de Fall Guys surgió gracias a una lluvia de ideas en la que combinaron aspectos del Battle Royale (genero ya de moda en ese entonces), los juegos party basados en físicas y el programa de televisión Takeshi’s Castle.

El contexto no es digno de ignorarse pues era el año 2018, justo en el mejor momento de Fortnite que, aunque había logrado poner al Battle Royale en vista de todo el mundo, también había generado que muchas compañías apuesten por el género, saturando el mercado con menos aciertos que fracasos (Radical Heights, The Culling, Scum, etc).

Esta fue una gran preocupación para el equipo de Mediatonic al momento de decidirse por Fall Guys; sin embargo, decidieron mantener sus esperanzas y enfocarse en dicho género. Para el Game Developers Conference de 2018, el juego fue propuesto a 10 compañías, pero todas lo rechazaron. Para su siguiente intento, obtuvieron la respuesta positiva de Devolver Digital.

Seis meses después del visto bueno de Devolver Digital, Fall Guys —por entonces llamado Fool’s Gauntlet y luego bautizado como Stumble Chums— empezó su desarrollo hasta que finalmente, el pasado 4 de agosto, fue publicado vendiendo 2 millones de copias en poco tiempo entre PS4 y Steam.