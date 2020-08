Huawei GameCenter es oficial: el nuevo servicio de videojuegos con ofertas y regalos exclusivos

Enfocando sus esfuerzos en potenciar su ecosistema HMS para convertirse así en atractiva alternativa a los servicios y aplicaciones de Google, Huawei ha lanzado de manera oficial a nivel mundial Huawei GameCenter, su propia plataforma de videojuegos para dispositivos móviles.

“Los usuarios pueden aprovechar los paquetes y ofertas exclusivos de juegos en línea cuando juegan, a través de los cuales pueden hacer crecer su perfil, desbloquear más descuentos y disfrutar de increíbles beneficios”, anunció la compañía en un comunicado.

Con GameCenter, el gigante tecnológico promete brindar una “experiencia única” a los jugadores, otorgándoles acceso a la preventa de juegos exclusivos, así como a los más populares. Además, aspira con “reunir a las comunidades de juegos móviles a través de contenido y recompensas de alta calidad”.

Como parte de los lanzamientos exclusivos de la plataforma, los usuarios podrán disfrutar de videojuegos como Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos y Goddess MUA.

Dentro del catálogo también se podrán encontrar juegos populares como Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac y Perfect world.

En cuanto a las ofertas y regalos, Huawei detalla que los usuarios encontrarán en GameCenter diferentes paquetes de bienestar que otorgarán “beneficios exclusivos”, como monedas de oro y accesorios por tiempo limitado, así como recompensas sorpresas.

El nuevo centro de juegos de Huawei ya se encuentra disponible en 33 países y regiones del mundo, incluyendo América Latina, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y se puede descargar directamente desde la tienda de aplicaciones AppGallery.