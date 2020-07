Pokémon GO: la Liga de Combates GO trae todas estas novedades en su temporada 3

En Pokémon GO no hay descanso. Después de disfrutar de un intenso fin de semana con el evento GO Fest 2020, Niantic lanza la temporada 3 de la Liga de Combates GO, modo de juego que se renueva con nuevas recompensas y muchas novedades.

Por si no lo sabías, la temporada 3 de la Liga de Combates GO será desde el lunes 27 de julio hasta el lunes 10 de agosto, dos semanas en las que los jugadores de Pokémon GO se enfrentarán en la Liga Super del juego de realidad aumentada.

Según se lee en el comunicado de Niantic publicado en la web oficial del juego de realidad aumentada, los usuarios no deberán recorrer una distancia para participar en GO Battle League y aún continúan los artículos para el avatar inspirados en Pikachu Libre.

¿Cuáles son las novedeades de la temporada 3 de la Liga de Combates GO?

La temporada 3 de la Liga de Combates GO recibirá más copas: La Copa Premier de la Liga Ultra Ball y la Copa Volador, esta última, como su nombre lo dice, será exclusiva para usar criaturas de tipo volador y llegará en un próximo evento de Pokémon GO.

Asimismo, se ha eliminado la función que permitía ganar hasta ganar, ya que muchos usuarios se quejaron en la cuenta de Twitter de Niantic debido a que los perjudicaba el nivel de su rango más de lo normal.

También se agregaron nuevas recompensas para la temporada 3 de la Liga de Combates GO donde figuran Zigzagoon de Galar, Farfetch’d de Galar, entre otros. Estos serán entregados de acuerdo al rango que alcances en este modo de juego de Pokémon GO.

-Pidgeot a partir del rango 1

-Zigzagoon de Galar a partir del rango 4

-Farfetch’d de Galar a partir del rango 7

-Rufflet a partir del rango 8

-Scraggy a partir del rango 9

-Pikachu Libre a partir del rango 10

Los jugadores que lleguen al rango 10 del GO Battle League recibirán una nueva pose y artículos cosméticos para sus avatares. Por otra parte, se entregarán seis caramelos raros en las recompensas premium tras la cuarta victoria.

Por último, todos aquellos entrenadores de Pokémon GO que alcancen el rango 7 en la temporada 3 de la Liga de Combates GO recibirán una MT de ataque cargado élite en lugar de una MT de ataque rápido elite.