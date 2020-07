Filtran una nueva versión de Mewtwo para Pokémon GO [FOTOS]

Niantic sigue trabajando en más novedades para Pokémon GO y así continuar sorprendiendo a los entrenadores con más desafíos. Los dataminers, que se dedican a descifrar las novedades del juego, acaban de hallar un secreto relacionado con una nueva forma de un Pokémon legendario.

Se trata de una versión oscura de Mewtwo, al cual podemos observar en detalle en la siguiente imagen. Al igual que en anteriores ocasiones, no sabemos cuándo se lanzará en el juego, por lo que habrá esperar la noticia oficial del Equipo de Pokémon GO.

Versión oscura de Mewtwo

Esta filtración sobre la posible aparición de la versión oscura de Mewtwo no resulta descabellada, tomando en cuenta que Pokémon GO, hace unos días, incluyó al jefe del Team GO Rocket, Giovanni. Además, nuevas criaturas se han sumado a la lista de Pokémon oscuro.

Cambio en pases de incursiones

De otro lado, Pokémon GO ha añadido recientemente un pequeño cambio relacionado con las incursiones. En concreto, se trata de una pequeña modificación en los pases. Ahora estos solo se gastarán si el entrenador comienza el combate.

Anteriormente, se gastaban solo al entrar en el lobby de la incursión, ahora los jugadores pueden entrar al lobby sin hacerlo y consultar así si se une más gente a dicha campaña. “Entrenadores, podemos confirmar que cuando uses un pase de incursión, un pase de incursión premium o un pase de incursión remota, el pase ahora se gastará cuando comience la incursión en vez de cuando te unes al lobby”, es el mensaje publicado por Niantic.