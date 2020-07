The Last of Us Part II: revelan millonaria cifra que Sony gastó en publicidad

The Last of US Part II vuelve a ser noticia, en esta ocasión no por la polémica con respecto a su trama, que algunos jugadores consideran forzada, sino porque se acaba de revelar cuánto dinero invirtió Sony en publicidad, específicamente para televisión.

De acuerdo a Masgamers, un portal peruano especializado en videojuegos, la firma japonesa tuvo una campaña de publicidad televisiva que costó aproximadamente 15 millones de dólares, un precio bastante elevado, pero que no debería sorprender.

Según detalla la publicación, que toma como fuente al portal de noticias Venturebeat, PlayStation invirtió aproximadamente 14.7 millones de dólares para pasar en televisión 5 comerciales unas 2.300 veces, lo que terminó generando 585 millones de ‘impresiones’.

El comercial de Sony con mayor presupuesto tiene como nombre ‘The Hunt’ y es de The Last of US Part II. El spot publicitario tuvo un costo de $7.9 millones y fue transmitido varias veces por la cadena de televisión ESPN.

Para fortuna de Sony, pese a la polémica que rodea al juego, The Last of US Part II ha sido un éxito en ventas, ya que ha roto varios récords durante las últimas semanas. Incluso Naughty Dog viene sacando entregas muy exitosas, como la popular saga Uncharted.

¿Habrá tercera parte? En una entrevista con Indie Wire, Neil Druckmann, director de The Last of Us Parte II reveló que, por el momento, no hay ninguna idea para realizar una continuación del videojuego.