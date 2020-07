Pokémon GO: anunciado el nuevo evento del Team Go Rocket que te dejará batallar contra Giovanni en tu casa

El mundo de Pokémon GO vuelve a estar en un grave peligro y el profesor Willow necesita a todos los entrenadores para proteger a los pokémon. Niantic anunció un nuevo evento de invasión del Team GO Rocket, en el que Giovanni, quien ya tiene a Suicune oscuro, aparecerá en tu casa.

Desde la web oficial de Pokémon GO, Niantic confirma que el Team GO Rocket se apoderó de la segunda semana de desafíos, previo al GO Fest 2020. Para detenerlos, se anunció un evento que se realizará desde el jueves 10 hasta el miércoles 16 de julio.

Durante estos seis días, las criaturas de tipo veneno y siniestro aparecerán en estado salvaje con mayor frecuencia, al eclosionar huevos y como líderes de incursiones. Además, los globos aerostáticos del Team GO Rocket saldrán más seguido por los aires.

Jessie y James, los recordados personajes del Equipo Rocket en el anime, ya iniciaron la invasión de Pokémon GO y se dejan ver en el videojuego junto a su globo aerostático de Meowth. Muchos ya los han enfrentado.

Giovanni convirtió a Suicune en un pokémon oscuro y tu deber será rescatarlo. Completa el desafío semanal de GO Fest: Investigación temporal de combates para recibir un superradar Rocket y así retar al líder de esta organización.

Los nuevos pokémon oscuros que llegan a Pokémon GO:

-Nidoran (hembra y macho)

-Nidorina

-Nidorino

-Machop

-Machoke

-Gligar

-Shuckle

-Stunky

-Skuntank

-Ekans

-Koffing

-Lapras

Por último, el domingo 12 de julio desde las 11.00 a. m. hasta las 2.00 p. m., hora Perú, aparecerán varios globos del Team GO Rocket y se apoderarán de las poképaradas durante esta invasión.

Al vencerlos, recibirás como bonus el doble de polvo estelar y tendrás la oportunidad de usar MT de ataque cargado para que los pokémon olviden el movimiento frustración y aprendan uno nuevo.