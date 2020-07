The Last of Us Part II: Mark Hoppus, vocalista de Blink-182, toca ‘Dammit’ en el videojuego

Una de las mecánicas de The Last of Us Part II continúa llamando la atención de gamers e incluso importantes personajes de la música. Mark Hoppus, uno de los vocalistas de Blink-182 sorprendió a todos al tocar ‘Dammit’ en el mismo videojuego.

Esto se debe a que durante el desarrollo de la historia del videojuego, Ellie debe tocar la guitarra que lleva consigo, cuyos acordes son controlados con los botones "L1 y R1" del mando del jugador lo que permite interpretar la canción que deseamos.

Mark Hoppus quiso sorprender a todos sus fans y sí que lo logró. El vocalista y bajista de Blink-182 realizó hace algunas horas una transmisión desde su canal de Twitch, el cual tituló ‘Dammit’ para interpretarla desde la guitarra de Ellie, protagonista de The Last of Us Part II.

La duración del clip es de un minuto, pero fue más que suficiente para los fans, quienes se emocionaron al escuchar esta versión “acústica” de ‘Dammit’ gracias a la increíble función de The Last of Us Part II.

Los nervios invadieron a Mark, ya que en el último cuarto del video, el guitarrista y vocalista de Blink-182 se olvida parte de la canción, por lo que pide a sus fans escribir qué continúa en el chat de la transmisión.

A continuación, te dejamos el video para que recuerdes tu niñez o adolescencia con ‘Dammit’ interpretado por Mark Hoppus, Desde The Last of Us Part II, videojuego que ya está disponible en su versión digital y física para PS4.