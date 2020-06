The Last of Us Part II: fans decepcionados hacen petición para que se cambie la historia del videojuego

La polémica por The Last of Us Part II continúa. El recién estrenado videojuego de PS4 ha dividido a la comunidad por el desarrollo de su trama, motivando que un grupo de usuarios recolecte firmas en Internet para que Naughty Dog vuelva a hacer la historia de este título.

Recordemos que las críticas hacia The Last of Us Part II aparecieron desde su lanzamiento, el pasado 19 de junio, cuando recibió el deplorable puntaje de 3,5 de 10 en Metacritic por parte de los gamers, lo cual difiere bastante de la prensa especializada, que le otorgó 95 sobre 100.

Ahora, un grupo de usuarios, que al parecer ya jugaron lo nuevo de PS4, alzan su voz de protesta recolectando firmas en la conocida web Change.org, para que Naughty Dog vuelva a desarrollar la trama del juego y así cambie el canon del mismo.

Según estos gamers, la historia del videojuego es terriblemente mala porque mataron a sus personajes favoritos; además, que ni siquiera se siente que Ellie sea el protagonista del título, debido a que durante todo el juego tratan de contactar con Abby.

Esto y algunos motivos más que son espoiler del videojuego les parece una total falta de respeto por parte de Naughty Dog hacia los fans que esperaron por 7 años el lanzamiento de The Last of Us Part II.

De momento ya van 3850 personas que han firmado la petición para volver a hacer algunos pasajes de la historia de The Last of Us Part II, videojuego que ya está disponible en su versión física y digital para PS4.