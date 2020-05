The Last of Us Part II: estrenan tráiler de historia y explican qué pasó con Ellie [VIDEO]

The Last of Us Part II reveló el primer traíler oficial que explica la historia de Ellie, protagonista del juego que servirá de secuela para el aclamado título de 2013. El videojuego es exclusivo de la PS4 y fue subido por la cuenta oficial de PlayStation.

En el tráiler podemos observar la evolución de Ellie desde los momentos finales en la historia del juego original. El clip no cuenta con spoilers, pero logra verse a un Joel con rasgos de envejecimiento.

Desde que The Last of Us Part II entró en desarrollo, era sabido que iba a ser protagonizado por Ellie, quien fue co-protagonista del título de PS3. La adolescente ganó un peso fundamental en la trama tal como se muestra en el tráiler.

Vale aclarar que se trata del segundo tráiler doblado al español de The Last of Us Part II, tras el que se reveló hace dos meses en el último State of Play de Sony.

El equipo de The Last of Us Part II ha tenido semanas difíciles. No solo recibieron las críticas de la comunidad tras la segunda postergación, también sufrieron la aparición de filtraciones masivas de la historia en la red.

Neil Druckmann, director del título, ha dado la cara en todas estas oportunidades. Hace unas horas anunciaba que The Last of Us Part II había alcanzado la fase gold y que su final lo sigue emocionando hasta las lágrimas.

Te dejamos el último tráiler recién revelado de The Last of Us Part II doblado al español, que muestra tanto gameplay como cinemáticas centradas en Ellie.

The Last of Us Part II: fecha de lanzamiento

The Last of Us Part II llegará en exclusiva para PS4 y su fecha de lanzamiento está programada para el próximo 19 de junio.