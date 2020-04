Call of Duty Warzone: usuarios de PS4 escapan de los de PC [VIDEO]

Los jugadores de consolas PS4 y Xbox One están desactivando la opción de crossplay en Call of Duty Modern Warfare y en su modo gratuito Warzone, buscando evitar a los usuarios tramposos que utilizan hacks y cheats en PC. Estos últimos han ido creciendo en número, según reportes de Infinity Ward.

Hace un año, casi toda la comunidad de videojuegos parecía a favor del crossplay, la modalidad que permite a jugadores de distintas plataformas jugar conjuntamente un título en común. Call of Duty Modern Warfare, y su modo Battle Royale, Warzone, adoptaron la modalidad gracias a esto.

Sin embargo, Infinity Ward ha reportado baneos masivos en Call of Duty Warzone desde su propio lanzamiento el pasado 10 de marzo. Esta cifra sigue subiendo con el pasar de las semanas, reportando más de 70 000 cuentas baneadas apenas hace unos días.

Todo videojuego multijugador se beneficia del crossplay, pues permite una mayor base de usuarios, facilitando así el encontrar más partidas para cada uno de ellos; aun así, esto significa que los hackers de una plataforma pueden perjudicar las partidas de una comunidad entera.

La situación es escalofriante, sobre todo para los usuarios de PS4 y Xbox One, entornos donde es menos frecuente encontrar hackers en títulos relativamente nuevos, debido a la mayor dificultad de correr cheats en juegos de consola, comparado con la PC.

El efecto negativo del crossplay es que ahora las consolas ya no son un lugar medianamente más seguro, pues todos los jugadores de PS4 y Xbox One comparten ahora servidores con los de PC, si tienen la opción activada.

El hecho es más grave en Call of Duty Warzone, pues no solo es imposible desactivar el crossplay en su versión de Xbox One, sino que la misma Infinity Ward incentiva mantenerlo activado, con un mensaje que salta cada vez que buscas servidores sin juego cruzado.

Ya son cientos los usuarios de consola que presentan casos de hackers a diario en el subreddit de la comunidad. Clips de video que muestran jugadores disparar a través de muros, sin retroceso de arma y con apunte automático son pan de cada día y la comunidad ya alzó su voz de protesta contra Infinity Ward.

Wesley Yin-Poole, del portal Eurogamer, hizo un experimento para probar cómo Call of Duty Warzone favorece el juego con crossplay. Tres avisos concurrentes del juego invitan a activar la opción al no encontrar un servidor sin juego cruzado. En promedio, el juego tarda un total de tres minutos para encontrar servidores, un tiempo sorpresivo al tratarse de un juego gratis y publicado hace poco más de un mes.