Parchís Star: reglas, trucos para ganar gemas, dinero, oro y todo lo que necesitas saber del juego

La cuarentena social como arma para frenar el avance del coronavirus ha exigido a las personas que realicen actividades y juegos en familia o con amigos, sobre todo de manera online. Y entre los más requeridos destaca Parchís Star, que mantiene la esencia del juego en tablero mientras brinda la opción de competir con demás jugadores en línea.

En esta versión, Parchís Star también presenta partidos locales y en el mismo dispositivo. Y puedes jugarlo directamente desde el teléfono —para Android— o desde una tablet.

¿Qué es Parchís Star?

Parchís Star online es un juego de descarga gratis que presenta diferentes formas de monetización. Contiene anuncios, además de moneda propia como las gemas y el oro. Para jugar en línea necesitas el oro, pero si lo que quieres es participar en torneos y jugar con amigos, lo imprescindible son las ‘Mesas’.

Parchís Star

Reglas de Parchís Star

- Únicamente cuando la puntuación lograda con el dado no permita hacer ninguna jugada, el jugador no hará nada. En el resto de los casos el jugador está obligado a hacer lo que pueda hacer.

- Las piezas caminan en sentido contrario a las agujas del reloj desde la salida de su color hasta la casa de su color. Las piezas que están en la casa y en la meta no se pueden mover.

- Una pieza no puede ser movida hasta una casilla en la que ya existan 2 piezas. Sólo la casa y la meta pueden contener 3 o 4 piezas. Esta regla prevalece sobre otras.

¿Cómo ganar en Parchís Star?

Asegura la llegada de una ficha a la meta

La primera ficha que sale es la que necesitas que vaya adelantándose de las demás. Pero no avances por delante de un enemigo cuando los dados solo te dejan quedarte en las casillas blancas y no en las bases.

Un protector por detrás

Luego del avance de la primera ficha, lo ideal es que la segunda ficha que salga, vaya a pocos pasos de ti. La idea es que te brinde protección, que te permita tener dos opciones cerca de la meta. Y por supuesto, si algo sale mal, que sea esta la que se sacrifique si corres peligro de que te coman.

Comer a la ficha de tu amigo

Puedes ponerte de acuerdo con tu amigo, si el partido es en equipo, para comerse si eso te ayuda a salvar una ficha clave.

Cuidado cuando comes o llegas a la meta

Aunque tengas puntos extras para avanzar ya sea por comer o por llega a la cima, no te aceleres. Primero pieza bien qué ficha es la que debes comer para no quedar vulnerable. Es decir, cuenta bien si avanzar 10 casillas, no te pondrá por delante de tu oponente sin poder defenderte. Pues a él le puede salir un número que le permita comerte y sería nefasto.

¿Cómo ganar monedas en Parchís Star?

Para ganar monedas en Parchís Star debes mantenerte ausente y no iniciar la partida. Esto provocará que el oponente se canse de esperar y abandone el juego. Momento en el que deberás lanzar los dados y de forma automática ganarás la partida, llevándote el premio de coins.

¿Cómo ganar gemas en Parchís Star?

Conseguirás gemas en el videojuego Parchís Star jugando semanalmente las ligas, y en función de tu posición y de la liga en la que estés, ganarás una u otra cantidad de gemas.

¿Cómo regalar gemas en Parchís Star?

Todos los modos de juego excepto ‘Juega con amistades’ te ayudarán a subir en las ligas. Así que elige partidas 1 a 1, Forma un Equipo o 4 Jugador, el modo de juego donde creas que tienes más opciones para ganar. Ya que cada partida que ganes te hará subir posiciones en tu liga, que es lo único que cuenta para conseguir gemas cada semana.

¿Cómo descargar Parchís Star apk?

Si lo que buscas es descargar el videojuego Parchís Star para Android, deberás entrar en este link y bajar la última versión del juego, con el que podrás jugar 1 vs 1, en equipo, entre cuatro jugadores y con amigos.

Trucos en Parchís Star

Si quieres saber trucos para vencer a quien se te ponga al frente en Parchís Star, revisa esta lista que hemos preparado para ti.

- A pesar de que debes dejar algunos puntos al azar, te ayudará pararte a planear las jugadas y pensar las distintas combinaciones que necesitas para llegar a tu objetivo.

- Si juegas con dos dados tendrás más oportunidades de conseguir distintas combinaciones y aumentará la posibilidad de conseguir determinados números.

- Siempre que tengas que poner una ficha en riesgo trata de que sea la menos avanzada.

- En caso de tener que arriesgar una ficha, pienses en la posibilidad que tienen tus contrincantes de poner en riesgo la suya en caso de no obtener el número deseado.