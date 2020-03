The Last of Us Part II: extrabajador de Naughty Dog acusa al estudio de explotación laboral [VIDEO]

The Last of Us Part II es el videojuego más esperado por los usuarios de PS4, pero no todo sería color de rosa tras bambalinas. Esto se debe a que uno de los extrabajadores de Naughty Dog denunció que los desarrolladores fueron explotados laboralmente para finalizar el videojuego.

El nuevo caso de explotación laboral en la industria se da a conocer gracias a una investigación que realizó el conocido portal Kotaku, en el que se menciona que los desarrolladores estaban obligados a trabajar hasta muy tarde e, incluso, a sacrificar sus fines de semana para cumplir con la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II.

Naughty Dog es de los pocos estudios de la industria cuya cultura se basa en el perfeccionismo, pues sus obras alcanzan un realismo que logra sorprender a los gamers, tal como sucede con videojuegos como la saga de Uncharted o lo visto en The Last of Us Part II.

Durante la entrevista, el extrabajador de Naughty Dog revela lo siguiente: “La gente que cree que este retraso de alguna manera alivia el estrés o la carga de trabajo está equivocada. Lo primero que querían dejarnos claro es que no íbamos a bajar el ritmo”.

Recordemos que Naughty Dog reveló un nuevo tráiler de The Last of Us Part II en septiembre del 2019, en el que mencionaba que el exclusivo de PS4 llegaría a la consola a finales de febrero del presente año.

Meses después, el mismo estudio, a través de un comunicado en redes sociales, se disculpaba con todos los fanáticos de The Last of Us Part II y mencionaba que la fecha de estreno del videojuego de PS4 se retrasaría hasta el 29 de mayo del 2020.

Según explica el exdesarrollador de Naught Dog, una de los motivos por el que sigue habiendo explotación laboral, se debe a la directiva fomenta que cada empleado trabaje las horas que quiera, aprovechándose de personas que quieren que su aportación al videojuego, en este caso The Last of Us Part II, sea lo más impecable posible sin importar su salud.

Gracias a esta investigación de Kotaku, Jonathan Cooper, uno de los animadores más conocidos de la industria y que trabajó en Naughty Dog, contaba en Twitter que cuando se fue del estudio de The Last of Us Part II le querían obligar a firmar un documento en el que se comprometía a no revelar los métodos de trabajo que había visto en el lugar.

When I left Naughty Dog late last year they threatened to withhold my final paycheck until I signed additional paperwork stating I wouldn't share their production practices. They finally relented when I assured them that was most likely illegal... — Jonathan Cooper (@GameAnim) March 12, 2020

El reportaje de Kotaku también hace hincapié en que otro de los problemas de Naughty Dog se debe a que no hay un equipo de producción que pueda organizar las responsabilidades que tiene cada departamento del estudio y cómo tiene que hacerlo.

Lo cual genera desconcierto dentro del estudio y estaría afectando tremendamente a la salud física y mental de los empleados de Naughty Dog, quienes tienen la presión de terminar The Last of Us Part II a toda costa.

Además, la explotación laboral, o ‘crunch’, que hay en Naughty Dog ha hecho que muchos desarrolladores se vean obligados a renunciar al famoso estudio de PlayStation.