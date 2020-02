PS4: The Last of Us Part II mostrará su primer gameplay en importante evento [VIDEO]

The Last of Us Part II es el videojuego exclusivo de PS4 más esperado por los gamers. El título de Naughty Dog ya cuenta con fecha de lanzamiento oficial y a través de su web oficial reveló que los fans podrán adquirir la edición coleccionista y una nueva figura de Ellie; además de nuevos temas dinámicos para descargar gratis en PlayStation 4 y un gameplay que se realizará en los próximos días.

Por otro lado, Naughty Dog confirmó que The Last of Us Part II también estará presente en el Paxt East, que se celebrará desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo en Boston, Estados Unidos. En dicho evento, los asistentes podrán disfrutar de la demo de TLOU2, por lo que podríamos tener gameplays del videojuego durante estos días.

¿Cuándo sale The Last of Us 2?

The Last of Us Part II iba a estrenarse en febrero del 2020; sin embargo, el estudio decidió retrasar su fecha de lanzamiento varios meses para ultimar detalles del exclusivo de PS4. Es por eso que la fecha de lanzamiento de TLOU2 en PlayStation 4 será el 29 de mayo del presente año.

Tema dinámico de The Last of Us Part II para PS4

Además de la inminente llegada del primer gameplay de The Last of Us Part II, los fanáticos del videojuego de PS4 podrán descargar completamente gratis en su consola dos temas dinámicos, que podrán canjearse en la tienda PlayStation Store (PS Store) con estos código, dependiendo de su región.

Estados Unidos y Latinoamérica: 4FMP-BBNM-J5L3

Europa, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Oriente Medio, África e India: 9DEK-PKNG-N445

PUEDES VER PS4: The Last of Us Part II podría tener contenido explícito para adultos

The Last of Us Edición coleccionista

Si eres fanático del esperado videojuego exclusivo de PS4 y quedaste maravillado con The Last of Us Part II Ellie Edition, y no pudiste comprarla porque fue sold out en cuestión de minutos, te contamos que los creadores del título, Naughty Dog, acaba de anunciar que habrá más stock de este producto.

A partir del jueves 13 de febrero, The Last of Us Part II Ellie Edition llegará a las tiendas físicas y virtuales como Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target y EB Gamer a un precio de 299,99 dólares.

El contenido de esta edición de The Last of Us Part II incluye el videojuego, libros de arte, una figura de Ellie, la mochila de la protagonista, un disco vinilo con el soundtrack de TLOU2, una pulsera, parches y stickers con detalles del título de PS4. Pero solo estará disponible para Estados Unidos y Canadá.

The Last of Us Part II

Nueva figura de Ellie

Para los coleccionistas y amantes de The Last of Us Part II, Naughty Dog también anunció una nueva figura de Ellie, que ha sido fabricada y esculpida por un equipo de artistas del mismo estudio.

‘Ellie con Machete’ es la nueva figura de The Last of Us Part II que los fanáticos podrán reservar a través de la tienda Dark Horse, antes del 13 de marzo. Además, esta estatua se producirá de manera limitada, por lo que su valor en un futuro podría ser mayor.

PUEDES VER PS4: revisa todos los juegos gratis que trae PS Plus para el mes de febrero

Por otro lado, Dark Horse también reveló que publicará una versión de ‘Ellie con arco’ que se podrá comprar en algunas tiendas para todos los fanáticos de The Last of Us Part II, quienes esperan el estreno del videojuego en PS4.

La fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II en PS4 será el próximo 29 de mayo del 2020. A continuación, te dejamos con el tráiler del videojuego.

Fuente: Naughty Dog.