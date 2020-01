Gunbound ya está aquí: cómo descargar y jugar el clásico videojuego [VIDEO]

Gunbound está de regreso. El recordado videojuego de PC vuelve tras varios meses de que Softnyx Latino anunciara su cierre. El título llega con el nombre de New Gunbound y aquí te mostramos cómo puedes descargar gratis el título para jugar.

La llegada de New Gunbound fue anunciada desde redes sociales, lo cual generó mucha nostalgia en aquellos gamers que disfrutaron a inicios del 2000 de este increíble videojuego. No obstante, esta versión actualizada solo es una fase beta, que ya puedes descargar desde la web del título.

New Gunbound cómo descargar

New Gunbound se puede descargar completamente gratis. Lo único que debes hacer es ingresar a este enlace (aquí) que te dirigirá a la web oficial del videojuego para que inicies la fase de prueba y retes a tus amigos.

De acuerdo a la información de Softnyx, la versión de prueba de New Gunbound podrá ser jugada por 20 000 usuarios, quienes compartirán sus impresiones acerca del videojuego, con el fin de que el estudio pueda mejorarlo antes de su lanzamiento, cuya fecha aún se desconoce.

Una vez que descargues New Gunbound notarás que los móviles y mapas tienen un increíble remodelado. Además de que el videojuego contará con un modo PVE, en el que te enfrentarás a la inteligencia artificial para mejorar tu vehículo favorito.

Si te preocupa el PVP, te contamos que New Gunbound también tiene este importante modo de juego activado para su fase de prueba en el que podrás tener enfrentamientos de 1 vs 1 hasta 4 vs 4.

Moviles de New Gunbound

Además, el tráiler de New Gunbound nos muestra todos los móviles que estarán a disposición de los usuarios para la fase de prueba del videojuego al igual que los siete mapas en los que podrán jugar.

Armor

Mage

Trico

JD

Boomer

Nak Machine

Lightning

Turtle

J. Frog

BigFoot

La fase de prueba de New Gunbound estará activa durante todo este fin de semana. Es decir, hasta el 1 de febrero, por lo que te recomendamos descargar el videojuego en tu PC para que lo disfrutes desde ahora.

Una vez finalizada esta fase de prueba, Softnyx liberará otra beta de New Gunbound a finales de este mes y todos los que participen de la beta recibirán ítems una vez que el videojuego se haya lanzado oficialmente.