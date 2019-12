Hombre regala decenas de amiibos a su esposa pero del personaje que ella más odia [FOTOS Y VIDEO]

Un regalo de Navidad difícil de olvidar. En Facebook se hizo viral una divertida historia protagonizada por una esposa, su marido, y el obsequio de este hacia ella. Nada menos que decenas de amiibos del personaje que ella más odia. El hecho ya causa furor en redes sociales.

Esta Navidad será difícil de olvidar para Vera, una mujer que fue sorprendida por el excéntrico regalo de Ian Cheng, su marido. El esposo no escatimó en detalles, y compró una decena de amiibos para ella, una especie de Funkos licenciados por Nintendo. El problema es el personaje que eligió para el detalle. Todo su plan fue revelado en Facebook, en una publicación que ya es viral y ha trascendido a otras redes sociales.

Hombre sorprende a su esposa por Navidad y compra decenas de amiibos que ella no apreciará mucho

A través de imágenes en Facebook, el marido narra toda la odisea que realizó para hacer realidad este ‘detalle’. Todo empezó en el momento en el que encontró una oferta de amiibos por Navidad y también por año nuevo. El mismo narra paso a paso todo lo que tuvo que hacer para ‘sorprender’ a su esposa, y ya es viral en redes sociales.

En cuanto a los amiibos, estos son muy parecidos a los Funkos, aunque cuentan con funciones especiales. Los mismos vienen en cientos de personajes de Nintendo. Aun así, para Ian Cheng, solo uno captó su atención, tal cual como narra en Facebook.

La tienda con la que se cruzó estaba rematando todos los amiibos, funkos y demás accesorios que no se habían podido vender, a tan solo un dólar por liquidación. “Naturalmente, cuando vi a estos amiibos en oferta, sabía que debía hacer algo respecto”, cuenta Cheng en Facebook.

La compra

El marido no dudó en absoluto y compró una gran cantidad de figuras de Isabelle (Canela), un personaje de Animal Crossing que su esposa Vera detesta. “Ella dice que es una secretaría inútil” cuenta en Facebook. Rápidamente, se puso manos a la obra para preparar una sorpresa de Navidad que su cónyuge difícilmente olvidará.

El excéntrico esposo compró sombreros de Navidad para ponerlas en cada una de las figuras de Isabelle, además de un montón de notas adhesivas, las cuales tuvo que cortar con su tarjeta de crédito, pues no encontró tijeras, para escribirles el mensaje conjunto de “Feliz Navidad” y otro de “Feliz año nuevo” como adelantándose. Cada uno de estos detalles puede verse en las imágenes que el mismo posteó en Facebook. El resultado ya es viral y es la última sensación de las redes sociales.

La fotografía final de la sorpresa también se publicó Facebook, y ya es uno de los regalos de Navidad más viral de la red, popularizándose en redes sociales en pocas horas. El esposo incluso publicó un video mostrando el proceso de compra de los amiibos, y que ya llegó a 22 mil reproducciones.

La reacción de su esposa

La reacción de su esposa fue lo que más se comentó en Facebook. La misma se mostró sorprendida, pero sí le llegó a decir que fue el regalo de Navidad más “horrible”, pues no podía soportar a Isabelle, ni en Funkos ni en amiibos.

Aun así, eso no sería todo. El esposo contó que su iniciativa no habría pasado desapercibida en la tienda que visitó, pues, mientras compraba, un vendedor se le acercó para preguntarle si no quería comprar los amiibos al por mayor. Cheng asegura en Facebook que 36 era suficiente no sin insinuar que su regalo Navidad pudo haber sido más escandaloso.

Las reacciones en redes sociales han sido diversas, y la publicación en Facebook ya es viral alcanzando más de mil reacciones. Muchos usuarios comentaron la ocurrencia de Navidad etiquetando a sus parejas y asegurando que harían algo similar no solo con amiibos, también con Funkos y otro tipo de regalos.

Revive toda la historia de esta peculiar sorpresa con las imágenes que el mismo esposo publicó en Facebook, y que puedes observar en nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.