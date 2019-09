Star Wars Jedi Outcast no cuenta con importante opción en PS4 ni Switch

El relanzamiento de Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast para PS4 y Nintendo Switch ha sido tratado como todo un ‘acontecimiento’, a pesar de que el juego esté disponible en Steam a menor precio desde hace años.

De acuerdo con esto, sería realmente un sacrilegio pensar que una opción tan decisiva para la jugabilidad no esté presente en este reciente relanzamiento de Jedi Outcast que, a pesar de su precio accesible (9.99 dólares) siguen estando por encima del precio de la versión de Steam, al menos en nuestro país (22 soles, 6.50 dólares aproximadamente), aunque sin la gran base de usuarios de PS4.

Lamentablemente, eso es lo que ha sucedido con el relanzamiento de Jedi Outcast. La posibilidad de jugarlo con un mando y algo remasterizado no puede ser más complicada tras conocerse las quejas de fans que afirman que no se puede invertir el eje Y.

Si esto no te suena como un verdadero problema, es posible que no hayas probado Jedi Outcast antes. El juego cuenta con un sistema de combate bastante fluido y dependiente de nuestra mira, con la necesidad de combinar nuestra posición y la rotación de nuestra mira.

El problema con la imposibilidad de invertir nuestro eje Y es que, los que no estamos acostumbrados a jugar con el eje no invertido, sufriremos mucho para desenvolvernos bien. Esto pasa incluso en la versión de PC, donde sí tenemos la opción de invertirlo.

El desarrollador de este port para PS4 y Switch ya se pronunció ante las quejas. Al parecer, Aspyr eliminó esa opción sin razón aparente.

Sin embargo, ya prometieron un parche que lo incluya en el futuro cercano. “Debe estar disponible en Nintendo Switch y PlayStation 4 en las próximas semanas” dijeron.

Cabe recordar que Jedi Outcast ya estuvo disponible en consolas mucho antes de este relanzamiento, ya que apareció para la Xbox original y la Gamecube, donde si contábamos con la opción de invertir la mira del eje Y.

Quizá haya motivos para que este relanzamiento no incluya a la Xbox One, pero lo cierto es que lo mínimo que podíamos esperar, al menos para celebrar este clásico nuevamente, es que no nos quiten opciones tan vitales como el control al que muchos ya están acostumbrados.