“Que pase el manco”: Laura Bozzo reta a todos en popular videojuego y se declara experta [VIDEO]

Un nuevo video viral arrasa en las redes tras mostrar a Laura Bozzo en una faceta poco conocida. La presentadora de TV reta de manera abierta a todos los jugadores de League of Legends, videojuego del que se declara experta y con el que espera convertirse campeona.

El video fue subido por Creador150, un conocido youtuber que dedica su canal a crear contenido sobre el juego de Riot Games. En el mismo, se ve a Bozzo muy entusiasmada con encontrar contrincantes.

En el video, la presentadora afirma que “les gana a todos” y que está preparada para ser campeona. Además, hace una pregunta abierta “¿a quíen le gustaría verme jugar League of Legends?”.

Creador150 y Laura Bozzo podrían haber preparado algo especial para los próximos días. “Laura Bozzo en LoL, a cuánta gente le gustaría ver todo esto, a quemar desgraciados. Contenido exclusivo próximamente” dijo el youtuber en sus redes sociales.

Las reacciones de algunos fanáticos, como no tan fanáticos, del juego no se hizo esperar. Son muchos los que criticaron la aparición de Laura Bozzo en un video sobre League of Legends. Otros, señalaron que se trata de una buena oportunidad para difundir los esports.

League of Legends es el videojuego con mayor número de usuarios en el mundo, sobrepasando los 100 millones de jugadores activos a diarios. Es un juego MOBA, muy similar a Dota 2. El juego es gratuito.

que pase el mancoooooooooooooooooo — Sebastian (@Sebasti78505677) 12 de septiembre de 2019

No sean weyes banda, independientemente de quien sea, esta es una oportunidad para que los e-sports sean mejor vistos en Latinoamérica, y no como "simples videojuegos que insitan al odio".



Es un inicio, para que más personas con mucha influencia hablé de lol o de esport 1/? — Mario Jose (@LAN_chileseco) 12 de septiembre de 2019