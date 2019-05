Sega Genesis Mini: lista de videojuegos aumenta a 30 incluído Street Fighter II Special Champion Edition

La Sega Genesis Mini vuelve a ser noticia de última hora con la adición de diez videojuegos más a la lista completa de 40 que serán incluidos en su lanzamiento. Por ahora, ya conocemos el 75% del catálogo de la consola mini, donde ya está confirmado Street Fighter II Special Champion Edition y una versión no tan conocida de Mega Man.

La Sega Genesis Mini fue anunciada a inicias de abril. Se trata de la primera consola retro íntegramente fabricada por la misma SEGA (sin asignar a otro fabricante). Esto cayó como carnaval en muchos nostálgicos de SEGA que recuerden a la también conocida como Mega Drive con mucho cariño.

Al momento de su anuncio, se confirmó que la consola mini incluiría 40 juegos, pero solo fueron revelados diez para entonces. Dos semanas después se revelaron diez juegos más y ahora, casi un mes después de aquella última vez, se han dado a conocer otros diez títulos confirmados. Todavía nos hace falta conocer otros diez más para completar la lista.

Los 10 nuevos títulos confirmados para la Sega Genesis Mini son:

1. Mega Man: The Wily Wars

Un remake de los primeros tres videojuegos de Mega Man que aparecieron para la NES de Nintendo.

2. Street Fighter 2: Special Champion Edition

Una versión exclusiva de Sega Genesis que combinaba tanto las múltiples velocidades de Street Fighter 2 Turbo y la selección de los jefes finales de la Champion Edition para Super Nintendo.

3. Ghouls ‘n Ghosts

Un clásico y muy difícil juego de aventura y platafromas de Capcom.

4. Alex Kidd in the Enchanted Castle

Quinto título de la saga de Alex Kidd, el quien fuera la mascota de SEGA hasta antes de la llegada de Sonic.

5. Beyond Oasis

Juego de aventura y acción de vista cenital que fue conocido en Japón como “The Story of Thor: A Successor of The Light”.

6. Golden Axe

Un clásico de los arcades y del beat ‘em up.

7. Phantasy Star IV: The End of the Millenium

El último juego de la saga RPG clásica de Sega, hasta antes de la llegada de Phantasy Star Online para Dreamcast (cuya historia no está relacionada con la misma).

8. Sonic the Hedgehog Spinball

Un pulido juego adaptado de Pinball y aventura con el personaje emblema de la compañía: Sonic.

9. Vectorman

La respuesta de SEGA a la propuesta de Nintendo con su Donkey Kong’s Country al usar gráficos pre-renderizados.

10. Wonder Boy in Monster World

Un juego de aventura scroller lateral con elementos de un RPG de acción. Similar a Joe y Mac.

Estos 10 títulos se suman a los otros 20 que ya se conocían:

1. Earthworm Jim

2. Sonic the Hedgehog 2

3. Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

4. World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

5. Contra: Hard Corps

6. Streets of Rage 2

7. Thunder Force 3

8. Super Fantasy Zone

9. Shinobi 3: Return of the Ninja Master

10. Landstalker

11. Sonic the Hedgehog

12. Ecco the Dolphin

13. Castlevania: Bloodlines

14. Space Harrier 2

15. Shining Force

16. Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

17. ToeJam & Earl

18. Comix Zone

19. Altered Beast

20. Gunstar Heroes

¿Y a ti? ¿Te convence esta lista? Estaremos atentos para cuando se revele la última relación de juegos que vendrán incluidos en Sega Genesis Mini. Por lo pronto, puedes conocer más información sobre la misma en este enlace.

La Sega Genesis Mini llegará al mercado el 19 de setiembre de 2019, a un precio de 79,99 dólares.