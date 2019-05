World War Z, el “Left 4 Dead moderno”, está a un precio de locura en la Epic Games Store

La Epic Games Store acaba de iniciar una de las estrategias que seguramente le sumará más puntos ante los ojos de los usuarios. Se trata de una temporada de rebajas que ha recibido el imponente nombre de Mega Sale y tiene, para nuestra consideración, importantes ofertas como la de World War Z, un sucesor espiritual de Left 4 Dead.

World War Z es un juego que apenas ha cumplido un año de publicado. La versión de PC ha llegado en exclusiva para Epic Games Store y ya cuenta con un descuento de aproximadamente el 70%.

Pero quizá lo mejor de esta oferta es que se trata de uno de los sucesores espirituales de Left 4 Dead, el juego de zombies multijugador por excelencia de Steam y que ya tiene unos 10 años sin recibir una secuela.

World War Z parece ser un auténtico pastiche de Left 4 Dead, especialmente por sus escenarios, la jugabilidad y el diseño de los personajes. Eso sí, los diez años pesan y estamos ante un juego que cumple con los estándares gráficos actuales.

El precio original del título es de 20,99 dólares, pero con las ofertas del Mega Sale en EGS, puedes llevártelo por tan solo 5,99 dólares. Un auténtico regalo. Además, recuerda que se filtró una recompensa por activar la autentificación en 2 pasos en tu cuenta de Epic Games Store, algo que ya ha sido confirmado por la compañía en las redes sociales de Fortnite, pero que aún no se ha materializado.

La recompensa consiste en un regalo de 10 dólares para que puedas usarlos únicamente en la tienda de Fortnite. Esto significa que podrías llevarte World War Z, o alguno de los otros juegos en oferta, completamente gratis.

Otros de los juegos a un precio inferior a los 10 dólares por el Mega Sale son Ashen, Satisfactory, Shakedown Hawaii, Closet to the Sun, The Walking Dead: Final Season, Dangerous Driving, Flower, Axiom Verge, Subnautica, Metro Last Light Redux, Gorogoa, Donut County, Hello Neighbor Hide & Seek, What Remains of Edith Finch, Shadow Complex Remastered y Oxenfree.

Aquí tienes una idea de cómo es World War Z: