Luces y sombras sobre el próximo Call of Duty: el E3 nos podría revelar si regresa Modern Warfare

Poco o nada se sabe sobre el próximo Call of Duty a presentarse este año y a suceder, con radicales cambios o no, al frío Black Ops 4 que ciertamente marcó hitos en la saga, pero también ha cosechado un ligero rechazo, especialmente en los que siempre disfrutaron de las narrativas hollywoodenses de sus anteriores entregas, como en Modern Warfare. ¿Cuándo tendremos más noticias del nuevo CoD? Todo parece indicar que pronto.

Es precisamente con este último tema, que la serie podría estar en boca de todos en las próximas semanas, ya que el nuevo Call of Duty de 2019 podría revelarse por fin durante el E3 a realizarse en junio, tal como ha confirmado la cuenta oficial de Twitter de la organización.

Pero el otro nombre relacionado con la franquicia que ha estado en constante mención en estos últimos meses es, sin lugar a dudas, Modern Warfare. Muchos esperan que, ya sea en el próximo E3 o quizá mucho antes en las próximas semanas, se anuncie por fin un Call of Duty MW4 (Modern Warfare 4).

La saga Modern Warfare hizo su debut en 2007, cuando el ya saturado mercado de shooters sobre la Segunda Guerra Mundial (que el mismo CoD había ayudado a popularizar junto con su predecesor espiritual Medal of Honor) hacía evidente la necesidad de aires nuevos.

Fue en ese contexto que Infinity Ward, ya apoyado por la suplencia que les fabricó Activision con Treyarch (quienes habían debutado en la serie con Call of Duty 2: Big Red One y Call of Duty 3), apostó por la renovación y lanzó Modern Warfare, también conocido como “Call of Duty 4” que sobrepasó las expectativas de los usuarios y se convirtió en todo un clásico de los shooters en primera persona.

La saga de Infinity Ward continuó a la par de otras hechas por sus contrapartes de Treyarch (sub-saga Black Ops) y, más adelante, Sledgehammer (Advanced Warfare y WWII). Pero se caracterizó por su correcto y adictivo multijugador y su gran despliegue narrativo en las campañas.

Fueron justamente las campañas quienes habían estado presentes en cada entrega anual de Call of Duty hasta fines del 2018, cuando Black Ops 4 decidió irse por un modelo completamente multiplayer y renovar con el modo Blackout.

Sin embargo, y como todos los años, los fanáticos, entre nuevos y más veteranos, de la saga han expresado sus deseos para la siguiente iteración de CoD, esta vez a manos nuevamente de Infinity Ward (que viene de ser vapuleado, al menos en YouTube, en 2016 por Infinite Warfare).

Tal como lo solicitaron por años para la vuelta de una jugabilidad más ‘boot on the grounds’ (pies en el suelo), es decir, sin demasiados saltos y habilidades futuristas; parece ser que ahora los anhelos apuntan al lado nostálgico de una saga que siempre destacó por sus buenos guiones (al menos en sus dos primeras versiones).

La no despreciable comunidad (por lo ocurrido en YouTube) de Call of Duty ha ubicado a la saga Modern Warfare en lo más alto de su lista de deseos para este año, y nos falta apenas unas semanas para saber más noticias del mismo.

“Únanse al equipo de Infinity Ward para una discusión de panelistas sobre la siguiente entrega de la aclamada franquicia Call of Duty” menciona el mensaje del Twitter oficial del E3. La última vez que Infinity Ward anunció su último Call of Duty fue también en mayo.