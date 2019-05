EA confirma los primeros detalles del nuevo Need For Speed y posible fecha de estreno

EA acaba de publicar su nuevo reporte fiscal del 2019, el cual ha sorprendido a los usuarios debido a que se confirmó el desarrollo de un nuevo Need For Speed que podría llegar a las consolas actuales en los próximos meses.

El desarrollo del nuevo Need for Speed ya era un secreto a voces, pues hace unos meses el propio director financiero de EA daba la espectacular noticia, además, de mencionar la creación de otro Plantas vs. Zombies.

Según el último reporte financiero de EA, el nuevo Need for Speed será lanzado a finales del 2019, fechas en que llegaría Star Wars Jedi: Fallen Order, el cual será estrenado en PS4, Xbox One y PC el próximo 15 de noviembre.

Q3 es el apartado de videojuegos que EA lanzará durante el 2019.

Además, el CEO de EA también se pronunció acerca de este nuevo Need for Speed, pues afirmó que buscan regresar a las raíces del videojuego donde primaban las carreras ilegales y persecuciones policiales en cada momento.

Cabe precisar que EA no ha anunciado que estudio será el encargado de desarrollar la futura entrega de Need for Speed. Sin embargo, ha empezado a resonar el nombre del estudio Ghost Games, quienes se encargaron de los últimos tres títulos de la franquicia.