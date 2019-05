The Last of US Part II podría mostrar un gameplay antes del E3, según esta publicación

Lo último que se supo de The Last of Us Part II era de que Naughty Dog había culminado su desarrollo; sin embargo, hace unas horas apareció una nueva información, que ha sorprendido a los usuarios que esperan el exclusivo de PlayStation, donde se habla acerca de un nuevo gameplay que sería liberado antes del E3 2019.

Recordemos que hace unos meses, PlayStation confirmó su ausencia en la nueva edición del E3 2019, para luego lanzar su nuevo programa online State of Play, cuya primera transmisión fue el pasado marzo, que generó mucha expectativa y especulaciones acerca de un posible avance de The Last of Us Part 2, lo cual nunca sucedió.

Hace unas horas, en Resetera se generó un hilo de comentarios acerca del estreno de The Last of Us Part II; sin embargo, el usuario Aokiji, quien es conocido por filtrar de manera correcta la existencia de State of Play, escribió el siguiente mensaje: “Considerando que tengamos una actualización de TLOU2 oficial antes del E3, sería muy extraño si no fuese el 2019 ahora, ¿no?”.

Esto generó mucho hype y ciertas especulaciones por parte de los usuarios, quienes afirman que PlayStation tiene planeado captar la atención de los ‘gamers’ antes o incluso durante el E3 a través de un nuevo State of Play donde mostraría el nuevo avance de The Last of Us Part II.

Tráiler de The Last of Us Part II

El E3 abrirá sus puertas el próximo 7 de junio con la presentación del EA Play, lo que significa que entre esas fechas podríamos ser testigos de un nuevo gameplay de TLOU2, ya que el primero se lanzó justo en la edición 2018 de este importante evento de los videojuegos.

Por otro lado, Hideo Kojima, creador del exclusivo Death Stranding, sorprendió al anunciar que veremos nuevos detalles de su videojuego en el próximo State of Play que podría salir entre mayo y junio, lo cual aumenta las expectativas por ver un avance de The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II Gameplay

Cabe resaltar que, hasta el momento, PlayStation y Naughty Dog no se han pronunciado acerca de algún avance de The Last of Us Part II, por lo que seguiremos tratando la información como una mera especulación.