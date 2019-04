Fortnite Avengers Endgame: todo lo que puedes hacer gratis en el evento crossover de Marvel y Epic Games [VIDEO]

Por fin llegó el día para el estreno de Avengers: Endgame; y con ello, Epic Games ha querido todo un obsequio a los fanáticos de la obra de Marvel y también los que disfrutan del popular Fortnite. La Temporada 8.50 ya llegó al juego, con contenido exclusivo, modos de tiempo limitado y muchas más sorpresas para celebrar tamaño acontecimiento.

Si eres usuario de Fortnite desde hace algún tiempo, conocerás que esta no es la primera vez en la que Epic Games celebrar un evento del UCM. Ya para mediados del año pasado, justo para el estreno de Infinity War, los creadores del Unreal Engine hicieron un evento parecido. Pero esta vez parece que han querido superarse.

¿Qué es Fortnite Avengers Endgame?

Fortnite X Avengers Endgame es el nombre con el que Epic Games ha bautizado a su evento especial en celebración al estreno de la película de Marvel. Digamos que es un nuevo modo, y su nombre es tal cual: Endgame. Recuerda que se trata de un modo de tiempo limitado. Todo esto ha llegado con un parche que sella el inicio de la Temporada 8.50, y que se estrenó al mismo tiempo que la película en los cines.

¿Cuáles son los requisitos para jugar Fortnite Avengers Endgame?

Los requisitos son los mismos que para jugar Fortnite, solo necesitas algunas de las plataformas en las que está disponible el juego: una PC, una consola PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o algún dispositivo móvil capaz de correr la versión de Fortnite Mobile. El videjuego es gratuito, y puede jugarse solo de manera online (en PS4 no es necesaria una suscripción a PlayStation Plus). Algunos de los contenidos exclusivos, como el skin de Black Widow, puede comprarse dentro del juego con dinero real (más información aquí).

¿Qué evento realizará Fortnite Avengers Endgame por la temporada 8?

El evento temporal de Fortnite X Avengers hará que se enfrenten dos bandos, el de los héroes y el de Thanos. Si formas parte del equipo de los héroes, podrás obtener un mapa del tesoro para conseguir un “mítico objeto de los Vengadores”. Estos están ubicados alrededor del mapa y dentro de los cofres.

Dentro de los mismos, puedes conseguir las armas de The Avengers, propulsores y cañones láser (Iron Man), un escudo (Capitán América), las armas de Black Widow, el hacha de Thor (Stormbreaker) y el arco de Hawkeye.

Para el otro equipo, se repetirá un poco la esencia del evento del pasado mayo (guantalete del infinito). Esta vez, los miembros del equipo Thanos tendrán que encontrar una gema del infinito, que los hará convertirse en titánico antagonista. Estas gemas pueden ir acumulándose para hacerlo más poderoso y así beneficiar la salud de sus otros compañeros de equipo.

¿Cuándo estará disponible Fortnite Avengers Endgame?

Fortnite X Avengers Endgame estará disponible desde hoy 25 de abril hasta el próximo 5 de mayo. Los modos de juego y la disponibilidad de los trajes (que están dentro de las microtransacciones) solo estarán disponibles por ese lapso de tiempo.

¿Qué desafíos tiene Fortnite Avengers Endgame?

Hay, por el momento, 12 desafíos filtrados. Por el momento, el juego solo presenta 3 desafíos disponibles para ser completados. Se dice que los demás se irán desbloqueando en los próximos días de duración del evento. Puedes revisar más información sobre los desafíos aquí. Estos son los 3 desafíos ya disponibles para completar en Fortnite Avengers Endgame.

1. Infligir daño mientras planeas con los propulsores de Iron Man (1000 de daño)

2. Reunir las gemas del infinito (3 gemas)

3. Jugar partidas de Endgame

Fortnite Avengers Endgame: Trailer

Este es el tráiler de presentación de Fortnite Avengers Endgame. Como puedes ver, se da especial enfoque a los dos equipos: el de Thanos (mostrando sus gemas) y el de los héroes, que utilizan accesorios ya filtrados (revísalos en esta nota).