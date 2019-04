La beta de Super Mario 64 y Super Mario RPG son revelados en estos videos inéditos

Llegó el momento de viajar en el tiempo. En YouTube se compartieron dos videos inéditos que son protagonizados por la beta de Super Mario 64 y Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars antes de que sean lanzados en 1996 a través de SNES Y Super Nintendo.

Este material compartido en la red social por el canal “kukun kun” nos deja ver dos capítulos del programa japonés Game Catalog 2, el cual cubrió una feria británica que se llevó a cabo en tierras niponas y fue protagonizada por los videojuegos de Mario Bros. que fueron estrenados en las consolas de Nintendo.

El primer video nos deja ver con mayor detalle cómo fue la beta de Super Mario 64 a través de un gameplay realizado por el enviado especial de Game Catalog 2 y deja expuesto los cambios que realizó Nintendo cuando lanzó el videojuego en junio de 1996.

Beta de Super Mario 64

Por otro lado, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, vidoejuego que fue desarrollado por Square Enix y distribuido por Nintendo, es mostrado en una nueva edición del programa japonés, lo cual ha generado mucha nostalgia entre los usuarios que disfrutaron del título en la consola SNES.

Beta de Super Mario Party

Ambos videojuegos fueron lanzados en 1996 al mercado. Además, Super Mario RPG se encuentra en el catálogo de la SNES Mini, por lo que es momento de que prendas tu consola y vuelvas a disfrutar del título.