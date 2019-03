Fortnite: acusan de plagio a Epic Games por skin en el battle royale [FOTO]

Epic Games se ha visto envuelto en una serie de acusaciones por parte de celebridades, quienes alegaban que la casa desarrolladora copio sus pasos de baile. Esta vez, un artista de DevianArt afirma que la creadora de Fortnite plagió su diseño para crear una skin.

Esta nueva acusación fue publicada desde el Facebook personal de la artista mexicana, Ruby Ramírez, quien colgó una imagen de su diseño y la skin épica de Taro, la cual fue liberada por Epic Games en el famoso battle royale hace unos meses.

En el post, la diseñadora de DevianArt afirma que este personaje es uno de los miles que ha realizado y no lo hizo con el fin de que Fortnite lo use; además, dijo que el dibujo, a quien llama “Burrito”, ya no lo puede utilizar sin que la acusen de haberlo copiado.

El post llegó hasta Twitter donde varios artistas han mostrado su molestia y decepción hacia Epic Games, alegando de que la creadora de Fortnite robó el diseño para sacar ganancias de él sin darle los créditos a la diseñadora.

So apparently there is information that a design from an artist on Deviantart was stolen and used for Fortnite. The date speaks for itself. Explanation on this please? RT so we have a clear answer @FortniteGame @EpicGames pic.twitter.com/Lje3oxQ7hD