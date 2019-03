Apple Arcade: nuevo servicio de videojuegos permitirá el juego multiplataforma [FOTOS]

El evento Keynote también estuvo dedicado para los amantes de los juegos. Esto se debe a que Apple anunció y reveló los detalles acerca de su nuevo servicio de videojuegos, Apple Arcade, el cual estará disponible desde septiembre.

Con este anuncio, la empresa creadora de iPhones ingresa a la industria de los videojuegos, ya que ofrecerá un gran catálogo de títulos que podrán ser disfrutados por los usuarios a través de los dispositivos de la marca y también en televisores.

Apple Arcade es el nuevo servicio de paga que llegará a 150 países y donde los ‘gamers’ encontrarán más de 100 juegos nuevos y exclusivos para sus dispositivos creados por las casas desarrolladoras con las que la empresa tiene una alianza. Además, estos podrán ser jugados de manera offline, lo cual es algo importante para tener en cuenta.

También se compartieron una serie de características de Apple Arcade, que te contaremos a continuación.

Todos los videojuegos de este servicio estarán en el catálogo de App Store.

La suscripción al servicio será mensual y el catálogo de juegos se actualizará de manera constante.

Los videojuegos que descargues no tendrán publicidad, ni mucho menos compras desde la propia aplicación.

Los usuarios podrán disfrutar del título desde un iPhone, Ipad, Mac y Apple TV

La suscripción a Apple Arcade permitirá el acceso a seis personas más sin costo alguno.

Por otro lado, también tendrá un control parental para que los padres puedan controlar el tiempo que permanecen sus hijos jugando. Por otro lado, Los títulos no conservarán algún tipo de información sin tu consentimiento.

Juegos de Apple Arcade

Desde la web oficial de Apple se compartió la lista inicial de videojuegos que estarán disponibles en Apple Arcade: Sonic Racing, LEGO Brawls, The Pathless, Hot Lava, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, Beyond a Steel Sky, Spidersaurs, Yaga, Sneaky Sasquatch, No Way Hom, Monomals, Where Cards Fall, HitchHiker, Sayonara wild Hearts, The Bradwell Conspiracy, entre otros.

Tráiler de Apple Arcade