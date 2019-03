PS4: State of Play es el nuevo programa de Sony donde anunciarán nuevos videojuegos

Luego de su participación en el GDC 2019, Sony decidió anunciar la llegada de su nuevo programa online State of Play donde dará a conocer las novedades que aterrizarán a PS4 durante los próximos días.

Este anuncio ha generado cierta expectativa entre los usuarios de PlayStation 4, ya que su contenido incluirá tráilers, imágenes inéditas y anuncios de videojuegos para los usuarios de PS4 y los fanáticos de PlayStation VR.

State of Play fue anunciado a través de un comunicado en el blog oficial de PlayStation, donde se refieren a que el primer episodio de este programa será transmitido el próximo lunes de 25 de marzo a través de sus redes sociales.

¿Hora y dónde ver State of Play?

Según la información que comparte PlayStation, State of Play será transmitido a partir de las 4:00 p.m hora peruana a través de Twitch, YouTube, Twitter y Facebook, con el objetivo de que no tengas excusa alguna para no verlo. Además, podrás seguir los anuncios EN VIVO desde nuestra publicación.

Por el momento no se conocen los videojuegos que puedan ser anunciados a través de este nuevo programa de PlayStation. Pero cabe la posibilidad de que tengamos detalles acerca del remake de MediEvil, Crash team Racing Nitro-Fueled, The Last of Us Part II, entre otros títulos.