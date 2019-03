Desarrolladores de Halo Master Chief Collection para PC no dejan de recibir pizzas gratis

Una gran anécdota es la que está dejando el anuncio y desarrollo de lo que muchos PC gamers estuvieron esperando por años, la llegada de los tan ansiados títulos de Xbox y Xbox 360 a la plataforma de Steam. Halo: The Master Chief Collection fue anunciado para la plataforma y no ha generado más que agradecimiento para 343 Industries por parte de su comunidad, traducido en un montón de pizzas.

Y es que algo insólito está aconteciendo en las oficinas de 343 Industries, precisamente, para el equipo desarrollador de estas versiones para PC ya que, a causa de una broma en Reddit pre-anuncio del título, todo el mundo ha comenzado a mandar pizzas para agradecer a los creadores.

La causa de las acciones fue un post en el subforo de la comunidad de Halo en Reddit, donde el usuario thewombinthesky afirmó que compraría pizza para el primer empleado de 343 Industries que le comentará, siempre y cuando Halo: The Master Chief Collection fuera anunciado para PC dentro del mes (marzo).

El usuario ske7ch343, quien también es empleado de 343 Industries comentó “¿de qué tipo de pizza estamos hablando?” y así fueron varios empleados los que comentaron el post original.

Pues bien, parece ser que tras el anuncio de la colección para PC días después, la algarabía fue tal que el propio autor del post tuve que cumplir su promesa, pero no fue el único que quiso agradecer al equipo.

Pasados los días, no fueron un par más sino un gran número de repartidores de pizzas quienes tenían que hacer cola frente al edificio de 343 Industries para repartir aún muchos más ejemplares de pizzas de todo tipo.

El propio líder de la comunidad de Halo, Brian Jarrard, tuvo que tomar la posta en Twitter y pedir a la comunidad, no sin antes agradecerles, que por favor dejen de enviar pizzas para evitar problemas logísticos.

“La comunidad de Halo es asombrosa y también estamos emocionados. Por favor, no manden más pizzas a 343 Industries. El recepcionista del edificio no está aquí, así que está siendo logísticamente muy difícil y realmente no queremos ver comida desperdiciarse” afirmó Jarrard en Twitter, generando todo tipo de comentarios de empleados cercanos y colegas de la industria, quienes mencionaron que estarían dispuestos a recibir las pizzas. Otros, invitaron a los miembros a dársela a los necesitados.