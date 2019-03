Día de la mujer: 10 increíbles protagonistas femeninas en los videojuegos [FOTOS]

Hoy es el Día de la mujer, y el mundo del entretenimiento interactivo digital no está ajeno a la conmemoración. Desde todos los rincones de la red, empresas relacionadas a los videojuegos han enviado sus felicitaciones a las mujeres de todo el mundo, presentando también a las principales protagonistas femeninas de muchos de sus juegos.

Uno es el caso de PlayStation, quien ha destacado, a través de su Facebook oficial, a las heroínas de sus exclusivos. Ellie (The Last of Us), Aloy (Horizon Zero Dawn), Chloe (Uncharted) y muchos más.

Sin embargo, hay muchas más heroínas que podemos tomar como ejemplo del constante cambio. Te presentamos algunos de los personajes femeninos más complejos de los videojuegos:

1. Faith de Mirror’s Edge

Se dice que este personaje popularizó el parkour en los videojuegos. Pero Faith también significó más cosas. Una auténtica rebelde con espíritu anárquico, en contra de un gobierno absolutista dentro de una sociedad distópica. Sin duda, uno de los personajes más originales en la historia de los videojuegos, de forma general.

2. Kassandra de Assassin’s Creed Odyssey

Un personaje bien trabajado y con una fuerte personalidad. La inclusión de Kassandra, junto a Alexios, marcó un antes y un después en toda la seria Assassin’s Creed. Sin embargo, su principal diferencia con Alexios es que ella es la canónica.

3. Cirilla de The Witcher

La aclamada trama de The Witcher 3 gira en torno a Cirilla de Cintra, una mujer nacida en la baja edad media. Huérfana desde que sus padres se perdieron en el mar. Llega a ser la emperatriz de Nilfgaard si así lo decides.

4. Max Caulfield y Chloe Price de Life is Strange

Otro personaje altruista, aunque más discreto, es el de Max Caulfield de Life is Strange. Una estudiante de arte que suele hacer volar su imaginación en clase. Cuando descubre sus poderes para alterar el tiempo, su primera iniciativa es la de usarlos para ayudar y proteger a sus más próximos, incluyendo amigos y enemigos. Chloe, por otro lado, es todo lo contrario en muchos aspectos. De personalidad fuerte y muy rebelde. Lo que las asemeja es seguramente sus reacciones ante la desigualdad e injusticia. Siempre tratan de ayudar.

5. Sadie Adler de Red Dead Redemption 2

El personaje Sadie Adler se desarrolla muy acorde con la época en la que está inmersa. Pasa de una vida desventurada, a otra en constante riesgo tomando la ruta del llanero solitaria. Una feroz cazadora de criminales que ejemplifica perfectamente el salvajismo del viejo oeste.

No hace falta presentación para Ellie. Un personaje que lucha constantemente contra la adversidad. Con 14 años, habiendo perdido a su madre y su único amigo, Ellie mantiene la esperanza y las razones para hacer lazos con la gente. Ellie enfrenta uno de los escenarios más hostiles para cualquier ser humano pero aun así, tiene espacio para la perseverancia y hasta hacernos identificar.

6. Senua de Hellblade: Senua's Sacrifice

Ya es mucho decir que es la protagonista de una de las mejores descripciones de una enfermedad mental en los videojuegos. Senua es una joven guerrera que, a pesar de su severa condición, lucha para salvar el alma de su amor, Dillon.

7. Samus Aran de Metroid

Samus cazaba piratas espaciales por toda la galaxia en 1986 en venganza por la muerte de sus padres. Por su camino, también aprovechaba para salvar planetas enteros de los efectos de Phazon, combatir a su gemelo malévolo y liderar ataques de la Federación. También crió a un hijo y apareció en Super Smash Bros.

9. Aloy de Horizon Zero Dawn

La protagonista de Horizon Zero Dawn es sin duda, un ejemplo de empatía y fortaleza. Cazadora de máquinas, protectora de tribus y ‘Seeker’ del siglo 31. Todo un símbolo de humanidad.

10. Jade de Beyond Good and Evil

Otro personaje con un desarrollo complejo. Jade es una apasionada fotógrafa y reportera de 20 años de clase baja. Un día, unos aliens, llamados domz, atacan la isla donde vive. Con el paso del tiempo, su pasión por el periodismo crece y funda su propia empresa, y luego su fundación, ayudando a niños víctimas de la guerra. Una figura fuertemente altruista y ajena a todos los estereotipos de mujeres en los videojuegos. Otra cosa, también cuenta con poderes místicos.