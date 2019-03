Devil May Cry 5: cinemáticas podrán ser reemplazadas por escenas 'live action' [VIDEO]

Capcom revela más detalles de su nuevo título Devil May Cry 5, el cual llegará en las próximas horas a las consolas. Esta vez se trata de una opción que permitirá a los usuarios reemplazar las cinemáticas del juego por escenas live action.

Esta opción fue anunciada por los creadores de DMC5 a través de un video donde se puede ver la manera en que se grabaron las escenas del título, además de conocer quién hace el papel de Dante, Nero, V y el jefe final.

Para poder reemplazar las cinemáticas por los cortes live action deberás adquirir la edición deluxe de Devil May Cry 5, que también incluirá objetos exclusivos para Nero y 12 soundtracks que escuchaste en las 4 primeras entregas de la saga.

El arma más poderosa de Nero se encuentra en su brazo derecho, es por eso que la edición deluxe de DMC5 incluirá cuatro Devil Breakers: Mega Buster, que será un tributo a Megaman, Gerbera GP-01, Sweet Surrender y el Pasta Breaker, el cual servirá para comer pasta, además, incluye dos tenedores. Por otro lado, Dante recibirá objetos cosméticos como otro traje y armas.

Devil May Cry 5 es la nueva entrega de la popular saga hack and slash de Capcom que llegará a PS4, Xbox One y PC(Steam) el próximo 8 de marzo